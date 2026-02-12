Anderlecht loopt alweer pijnlijk blauwtje: topkandidaat trainerspositie blaast gesprekken op

Anderlecht blijft zoeken naar een nieuwe hoofdcoach. Even leek er schot in de zaak te komen, maar de topkandidaat haakt alsnog af. Paars-wit moet dus opnieuw de markt op in een cruciale fase van het seizoen.

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Even leek het erop dat paars-wit eindelijk prijs zou hebben, maar uiteindelijk grijpt het naast zijn topkandidaat. De zoektocht gaat dus gewoon verder.

De club had goede gesprekken met Jon Dahl Tomasson, maar volgens Het Nieuwsblad haakt de voormalige bondscoach van Zweden alsnog af. Hij zou namelijk te veel obstakels zien.

Topkandidaat zegt nee, zoektocht begint opnieuw

Er wordt verwezen naar dat er nog over assistenten moest gesproken worden en dat beide partijen niet dezelfde ideeën hadden op financieel vlak. Het is zeker dat hij niet de volgende trainer van Anderlecht wordt.

Het feit dat er zoveel onzekerheid heerst rond de club helpt ook niet en zal zeker een grote reden zijn geweest waarom Tomasson uiteindelijk afhaakt. Het Nieuwsblad weet dat er ook naar ex-Club Brugge-trainer Alfred Schreuder wordt gekeken.

Momenteel is hij nog actief in Saudi-Arabië, dus is de vraag of hij daar weggeplukt kan worden. Maarten Martens en Paul Simonis blijven ook nog opties voor paars-wit.