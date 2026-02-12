Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 12/02/2026 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: Halve Finales (T)
Stadion: Bosuil
LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?
Foto: © photonews

Vanavond staat er op de Bosuil een bijzonder geladen bekeravond op het programma. Antwerp en Anderlecht vechten er voor een plaats in de finale van de Croky Cup. Voor paars-wit kan het een kans zijn om een rampzalige periode om te buigen, voor Antwerp ligt de finale binnen handbereik.

Anderlecht trekt met een duidelijk doel naar Antwerpen: de 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd wegwerken. De Brusselaars zitten al weken in een pijnlijke situatie en wachten al een tijd op een nieuwe overwinning. De beker is daardoor meer dan ooit een mogelijke reddingsboei.

De situatie bij Anderlecht blijft intussen woelig. Trainerswissels en tegenvallende resultaten zorgden voor onrust, waardoor interimcoach Jérémy Taravel nu de groep moet klaarstomen voor deze cruciale clash. Binnen de club probeert men vooral rust te creëren en de focus volledig op de wedstrijd te leggen.

Antwerp is een echte bekerploeg, laatste winst Anderlecht dateert al van 2008

Sportief staat er veel op het spel. Anderlecht kan zich bij winst opnieuw opmaken voor een bekerfinale en zo uitzicht houden op een eerste trofee in jaren. De laatste eindzege dateert al van 2008, terwijl er nadien nog meerdere finales verloren gingen.

Antwerp wil op zijn beurt bevestigen dat het de voorbije seizoenen een echte bekerploeg is geworden. De Great Old haalde recent al vaker de eindstrijd en weet wat er nodig is om zo’n knock-outduel naar zich toe te trekken. Met het thuisvoordeel op de Bosuil heeft het bovendien een extra troef in handen.


De inzet is dus duidelijk: een ticket voor de finale en een broodnodige opsteker voor de winnaar. Voor Anderlecht kan het een kantelpunt worden in een moeilijk seizoen, terwijl Antwerp zijn ambities kracht kan bijzetten.

Prono Antwerp - Anderlecht

Antwerp wint
Anderlecht wint
Populairste
1-0
(2x)		 2-1
(2x)		 2-0
(1x)

Vergelijking Antwerp - Anderlecht

Onderlinge duels gewonnen

7
12
16
05/02 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 Antwerp Antwerp
21/12 18:30 Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
20/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
01/05 13:30 Antwerp Antwerp 1-3 Anderlecht Anderlecht
20/04 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
09/02 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Antwerp Antwerp
06/02 20:45 Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
16/01 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
04/08 13:30 Antwerp Antwerp 1-2 Anderlecht Anderlecht
26/05 18:30 Antwerp Antwerp 3-1 Anderlecht Anderlecht
30/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
17/12 18:30 Antwerp Antwerp 1-1 Anderlecht Anderlecht
06/08 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
29/01 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
06/11 18:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
12/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
08/05 18:30 Antwerp Antwerp 0-4 Anderlecht Anderlecht
13/03 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
07/11 18:30 Antwerp Antwerp 2-0 Anderlecht Anderlecht
23/05 18:30 Antwerp Antwerp 1-0 Anderlecht Anderlecht
08/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-2 Antwerp Antwerp
05/04 18:15 Antwerp Antwerp 1-4 Anderlecht Anderlecht
01/11 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
27/12 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
15/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 Antwerp Antwerp
12/05 14:30 Antwerp Antwerp 1-1 Anderlecht Anderlecht
07/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 Antwerp Antwerp
17/02 18:00 Antwerp Antwerp 0-1 Anderlecht Anderlecht
02/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Antwerp Antwerp
11/03 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
28/07 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
18/01 15:00 Antwerp Antwerp 0-2 Anderlecht Anderlecht
09/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Antwerp Antwerp
15/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 Antwerp Antwerp
15/09 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 Anderlecht Anderlecht
Beker van België

 Halve Finales (T)
Union SG Union SG 4-1 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 20:30 Anderlecht Anderlecht
