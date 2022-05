Anderlecht overklast slap Antwerp weer en pakt begeerd Europees ticket

Nog maar weinig zo'n verschil gezien tussen twee ploegen in play-off 1 als die eerste 70 minuten. Antwerp wou een vuist maken na de vernedering, maar gaf weeral niet thuis. Een strafschop na 10 minuten en weeral een goal van Amuzu en de wedstrijd leek gespeeld. Seck maakte het wel nog spannend.

Bij Anderlecht kwam Van Crombrugge weer in de ploeg na zijn rugproblemen. Brian Priske deed heel wat meer: Haroun, Frey, Bataille, Benson en Dessoleil betaalden allemaal de prijs voor een wel heel zwakke vertoning zondag. Miyoshi, Almeida, Samatta, Dwomoh en Balikwisha waren hun vervangers.

Kana weer onberispelijk

Welke zoden dat aan de dijk bracht? Weinig tot geen. Als je dit Antwerp ziet spelen, vraag je je soms toch af hoe ze in die top vier geraakt zijn. Elk duel op het middenveld werd verloren. Cullen en Kana - die gaat er niet meer uit - hadden Dwomoh, Nainggolan en Yusuf in hun zak. Nochtans had Priske teruggegrepen naar zijn viermansverdediging om de strijd op het middenveld aan te gaan.

© photonews

Na 12 minuten ging Zirkzee - na weeral een balverovering - over het been van Seck na een schitterende sleepbeweging waar enkel de Nederlander een patent op heeft in de JPL. Als er ook maar een waterkans bestaat om hem te houden, zou Anderlecht er toch alles moeten aan doen. De vorderingen die hij maakte qua duelkracht en aanwezigheid op het veld sinds begin dit seizoen zijn enorm. En je hebt het gevoel dat er nog meer in zit.

Pijnlijk

Maar goed, Gomez zette zich achter de elfmeter en schoot simpel binnen: 1-0. Antwerp moest veelal achter een ongrijpbare bal lopen. Op elke positie werd Antwerp overklast. Vijf wissels, maar het contrast met zondag was niet te zien. En net als zondag pikte Amuzu zijn goaltje mee. Wat een rentree in de basiself... Zirkzee bediende hem met een 'no look pass' en Ciske twijfelde niet: 2-0. Butez zag er wel niet te best uit.

© photonews

Van 't kastje naar de muur. Pijnlijk gewoon. Marc Overmars zal werk hebben deze zomer. En bij Antwerp heeft hij geen onuitputtelijke jeugdwerking om uit te putten. Eerste werk: een trainer aanstellen die een duidelijke visie heeft. Anderlecht maakte er een demonstratie van: hakjes, driehoekjes, technische hoogstandjes... Je had soms het gevoel dat ze de tweede helft gewoon konden uittikken zonder dat Antwerp nog een bal zou raken. Zo groot was het verschil.

Antwerp leek ineens toch nog terug te komen. Miyoshi kopte zowaar de eerste kans van de match tegen de netten. Maar de VAR riep Laforge naar het scherm en daar was te zien dat Samatta Van Crombrugge hinderde en eveneens buitenspel lag. Maar nog geen drie minuten later was het wel prijs: Seck kopte onhoudbaar binnen nadat Van Crombrugge onder de bal door ging. Een eindoffensief bleef uit en Anderlecht won, al maakte het zich iets moeilijker dan nodig door geen derde te scoren.