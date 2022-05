Kana maakt weer grote indruk: "Nu voor de tweede plaats! We hebben honger!"

Marco Kana speelt op het Anderlechtse middenveld alsof hij er al jaren staat. Nochtans kreeg hij pas in de play-offs echt zijn kans, maar die heeft hij nu wel gegrepen. Wie hem nog uit de ploeg wil krijgen, zal van goeie huize moeten komen.

En zijn interview na de match was er ook eentje met een maturiteit die groter is dan zijn 18-jarige leeftijd laat vermoeden. "We hebben mooi voetbal geproduceerd en nog belangrijker: de zege gepakt. Maar met zo'n voetbal mag je eigenlijk niet meer in de problemen komen. Dan moet je dat gewoon uitspelen. Maar we zijn stevig gebleven."

Sinds Kana erin staat, is het spel ook steeds beter geworden. Hij verdeelt en houdt het simpel. "Als je ziet hoe we in Union begonnen zijn en hoe we nu spelen, dan is het duidelijk dat we nog steeds progressie maken. En nu moeten we voor die tweede plek gaan. Waarom niet? Wij zijn Anderlecht. Als we zo spelen, heeft iedereen het moeilijk tegen ons."

Als verdedigende middenvelder lag Kana ook aan de basis van de tweede goal met een goeie balverovering. "Het middenveld is mijn plek. Ik kan ook in de verdediging spelen, maar dit is waar ik het liefst sta. De coach had gezegd dat we snel moesten reageren en gelukkig kon ik de bal veroveren. Sinds Union is onze mentaliteit veranderd. We hebben honger!"