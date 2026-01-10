Anastasiou (ex-Anderlecht en Kortrijk) laat zich uit over toptransfers Club en Genk: "Hij moet vertrekken"

Kent u Yannis Anastasiou nog? De ex-speler van onder meer RSC Anderlecht die in 2017 nog even coach was van KV Kortrijk kent het Belgisch én het Griekse voetbal heel goed. En hij heeft dan ook een scherpe mening over een aantal zaken.

De kans dat er zondag een Grieks feestje losbarst op het Gala van de Gouden Schoen? Die kans mag zeker niet worden onderschat. Met Christos Tzolis is de topfavoriet een Griek en ook Kos Karetsas maakt kans op een prijsje.

Grieks feestje op Gala van de Gouden Schoen?

Hij zou wel eens de beste belofte van het jaar 2025 kunnen worden, al is er met Nathan De Cat misschien wel grote concurrentie van dat front. Yannis Anastasiou glundert in ieder geval als hij ziet hoe goed de Grieken het doen.

En dan is de vraag ook: wat daarna? Cashen Genk en Club Brugge binnenkort op hun goudhaantjes? Ook die kans is realistisch. De coach heeft er in ieder geval een stevige mening over. Met wisselende meningen over beiden.

Tzolis moet vertrekken, Karetsas blijven

"Hoewel Genk niet de beste periode uit de clubgeschiedenis doormaakt, zou ik Karetsas adviseren om nog een seizoen in België te blijven voordat ze naar een grote competitie mikken", klinkt het over de Griek van Genk.

Lees ook... Peter Vandenbempt laat in zijn kaarten kijken ... en koos NIET voor Tzolis›

"Tzolis daarentegen heeft niets meer te bewijzen in de Pro League. Hij moet Brugge deze zomer verlaten voor een grote club. Aan gegadigden zal geen gebrek zijn. En wie anders dan hem zal de Gouden Schoen winnen?", is hij duidelijk in La Dernière Heure.