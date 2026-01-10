'Dure vogel naar Club Brugge? Moeilijke onderhandelingen op komst'

Foto: © photonews

Arthur Avom wordt in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Club Brugge. De middenvelder van Lorient staat bij meerdere clubs op de lijst. De situatie wijst op een complexe onderhandelingsfase.

Interesse vanuit Brugge en andere clubs

Club Brugge zoekt tijdens de winterperiode versterking en Avom wordt daarbij als mogelijke optie genoemd. De 21‑jarige Kameroense international kwam in de zomer van 2024 bij Lorient terecht en ligt er onder contract tot midden 2026.

Zijn naam circuleert samen met andere profielen die eveneens worden gevolgd. Rangers‑speler Djeidi Gassama behoort tot dat rijtje, wat aangeeft dat Brugge meerdere pistes openhoudt.

Avom heeft inmiddels elf interlands achter zijn naam en wist daarin één keer te scoren. In de Franse competitie verzamelde hij dit seizoen zestien optredens, waarin hij één assist afleverde. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op negen miljoen euro geplaatst.

Ook andere clubs volgen de middenvelder. Sunderland en Strasbourg worden genoemd als geïnteresseerde partijen, wat de concurrentie rond zijn dossier verder vergroot.

Financiële verwachtingen en onderhandelingsklimaat

Volgens Transfermarkt lopen de bedragen die circuleren uiteen, maar blijft de richting duidelijk. “Over de prijs lopen de verhalen uiteen, maar de richting is duidelijk: rond de 10 miljoen euro of meer”, klinkt het.

De Turkse journalist Ekrem Konur koppelt Avom eveneens aan Club Brugge en noemt een prijsvork van tien tot elf miljoen euro. “Hoe meer clubs genoemd worden, hoe minder rustig onderhandelen nog een optie is”, valt te horen. Daarmee wordt de druk op het dossier zichtbaar.

