"Het enige verwijt dat ik hem kan maken": Bayat deelt opvallende prik uit aan Rik De Mil

"Het enige verwijt dat ik hem kan maken": Bayat deelt opvallende prik uit aan Rik De Mil
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Charleroi staat op het punt een tweede seizoenshelft in te gaan in het teken van vernieuwing met Hans Cornelis. Mehdi Bayat blikt vooruit en snijdt daarbij ook enkele gevoelige dossiers aan.

Het eerste agendapunt is uiteraard de wintermercato. Mehdi Bayat ontkende formeel de interesse van Anderlecht in Martin Delavallée. Toch blijven er nog vragen rond andere sterkhouders van de kern.

Charleroi heeft in het verleden al vaker geprofiteerd van de ontwikkeling van zijn spelers om geld in het laatje te brengen, ook tijdens de wintermercato. De breuk van het tv-contract en de bijhorende financiële onzekerheid lijken de club niet aan te zetten om van strategie te veranderen.

Toch benadrukt Mehdi Bayat bij SudInfo dat verkopen geen prioriteit is. "Als er in de laatste uren van januari een bod binnenkomt voor een sterkhouder, zal dat bijna duizelingwekkend moeten zijn om het te aanvaarden."

Interesse rond Rik De Mil, een vermoeiende periode

De gedelegeerd bestuurder van Sporting Charleroi kwam ook terug op het vertrek van Rik De Mil naar KAA Gent. De voorbije maanden speelden beide partijen open kaart, zeker toen Antwerp en Union SG werden afgehouden en De Mil niet zelf voor een keuze werd geplaatst.


Bayat bewaart het beeld van een coach van zeer hoog niveau, al plaatst hij één kleine kanttekening bij die weken vol onderhandelingen. "Het enige verwijt dat ik Rik De Mil zou kunnen maken – en dat heb ik ook met hem besproken – is dat hij via zijn communicatie vooral zijn coachingskwaliteiten in de verf zette, die onmiskenbaar zijn, eerder dan de kwaliteit van de spelerskern." Toch een opvallende prik...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Charleroi
KAA Gent

Meer nieuws

Hans Vanaken over de Gouden Schoen: "Dat kan ik me niet inbeelden"

Hans Vanaken over de Gouden Schoen: "Dat kan ik me niet inbeelden"

14:30
'Dender in vergevorderde onderhandelingen met doelman uit Ligue 1'

'Dender in vergevorderde onderhandelingen met doelman uit Ligue 1'

14:15
Hannes Van der Bruggen plaatst belangrijke kanttekening bij kwakkelseizoen Cercle Brugge

Hannes Van der Bruggen plaatst belangrijke kanttekening bij kwakkelseizoen Cercle Brugge

13:45
Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen

Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen

13:30
Deze smaakmaker van SK Beveren kan het maken in de JPL: "Hij heeft de kwaliteiten én de juiste mindset"

Deze smaakmaker van SK Beveren kan het maken in de JPL: "Hij heeft de kwaliteiten én de juiste mindset"

13:15
"Bij Anderlecht deden we het zo": Vincent Kompany is duidelijk na winterstop

"Bij Anderlecht deden we het zo": Vincent Kompany is duidelijk na winterstop

13:00
Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp

Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp

12:00
5
Fred Vanderbiest en KV Mechelen balen op stage: "Dat is een manco"

Fred Vanderbiest en KV Mechelen balen op stage: "Dat is een manco"

12:45
'Ajax maakt werkt om zoon van ex-speler weg te plukken bij AC Milan'

'Ajax maakt werkt om zoon van ex-speler weg te plukken bij AC Milan'

12:30
Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode"

Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode"

11:30
3
SK Beveren pakt uit met voormalige pion van Anderlecht

SK Beveren pakt uit met voormalige pion van Anderlecht

11:45
"Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge

"Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge

08:40
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Stankovic - Ebong Avom - Mundle

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Stankovic - Ebong Avom - Mundle

10:30
OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee

OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee

11:00
4
'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak'

'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak'

10:30
5
STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot

STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot

10:45
2
Zorgt Hayen voor verrassing in opstelling van Genk? "Nog niet beslist wie speelt"

Zorgt Hayen voor verrassing in opstelling van Genk? "Nog niet beslist wie speelt"

10:00
'Dure vogel naar Club Brugge? Moeilijke onderhandelingen op komst'

'Dure vogel naar Club Brugge? Moeilijke onderhandelingen op komst'

09:30
"Dat verraste me wel wat": Bertaccini kijkt zijn ogen uit bij Anderlecht

"Dat verraste me wel wat": Bertaccini kijkt zijn ogen uit bij Anderlecht

09:00
Klare taal bij Westerlo: "We zijn klaar voor een nieuwe start"

Klare taal bij Westerlo: "We zijn klaar voor een nieuwe start"

08:20
'Standard-flop in beeld bij Club Brugge'

'Standard-flop in beeld bij Club Brugge'

08:00
5
Tzolis, Vanaken, Jashari, of een onwaarschijnlijke outsider? Een analyse Analyse

Tzolis, Vanaken, Jashari, of een onwaarschijnlijke outsider? Een analyse

07:00
1
'Na amper enkele maanden: nieuwe uitdaging voor ex-TD van voetbalbond'

'Na amper enkele maanden: nieuwe uitdaging voor ex-TD van voetbalbond'

07:40
Steven Defour onthult de grote reden waarom hij trainer werd bij KV Mechelen

Steven Defour onthult de grote reden waarom hij trainer werd bij KV Mechelen

07:20
2
De Mil duidelijk over nieuwe vertrekker? "Ik schrijf hem niet af, maar niet met zijn hoofd bij Gent"

De Mil duidelijk over nieuwe vertrekker? "Ik schrijf hem niet af, maar niet met zijn hoofd bij Gent"

20:00
1
Nicky Hayen formeel: "Waanzin, het grootste talent van Belgische competitie"

Nicky Hayen formeel: "Waanzin, het grootste talent van Belgische competitie"

06:30
Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer

Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer

22:30
1
Ambitieus: 'Standard wil gaan shoppen in ... Premier League'

Ambitieus: 'Standard wil gaan shoppen in ... Premier League'

23:00
Einde van het sprookje voor Saintfiet, Marokko maakt indruk in eigen land

Einde van het sprookje voor Saintfiet, Marokko maakt indruk in eigen land

22:00
Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

21:00
1
Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid

Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid

21:40
2
OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

16:30
2
DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis

DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis

21:20
1
Te duur, te vroeg? Ook deze talenten verlieten de Pro League (te) snel

Te duur, te vroeg? Ook deze talenten verlieten de Pro League (te) snel

20:40
Club Brugge wilde jeugdproduct Standard: beslissing is gevallen

Club Brugge wilde jeugdproduct Standard: beslissing is gevallen

20:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Kaloga - Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Kaloga - Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana

18:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

-URKO -URKO over Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over 'Standard-flop in beeld bij Club Brugge' Salir Salir over OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee FCB vo altijd FCB vo altijd over "Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt" RememberLierse RememberLierse over 'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club' Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen Bartjen Bartjen over STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot TCJ TCJ over Tzolis, Vanaken, Jashari, of een onwaarschijnlijke outsider? Een analyse Borak Borak over Seksuologe formeel over Ruben Van Gucht: "Als een vrouw dat zegt, krijgt ze de stempel slet" Geert DL Geert DL over Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved