"Het enige verwijt dat ik hem kan maken": Bayat deelt opvallende prik uit aan Rik De Mil

Charleroi staat op het punt een tweede seizoenshelft in te gaan in het teken van vernieuwing met Hans Cornelis. Mehdi Bayat blikt vooruit en snijdt daarbij ook enkele gevoelige dossiers aan.

Het eerste agendapunt is uiteraard de wintermercato. Mehdi Bayat ontkende formeel de interesse van Anderlecht in Martin Delavallée. Toch blijven er nog vragen rond andere sterkhouders van de kern.

Charleroi heeft in het verleden al vaker geprofiteerd van de ontwikkeling van zijn spelers om geld in het laatje te brengen, ook tijdens de wintermercato. De breuk van het tv-contract en de bijhorende financiële onzekerheid lijken de club niet aan te zetten om van strategie te veranderen.

Toch benadrukt Mehdi Bayat bij SudInfo dat verkopen geen prioriteit is. "Als er in de laatste uren van januari een bod binnenkomt voor een sterkhouder, zal dat bijna duizelingwekkend moeten zijn om het te aanvaarden."

Interesse rond Rik De Mil, een vermoeiende periode

De gedelegeerd bestuurder van Sporting Charleroi kwam ook terug op het vertrek van Rik De Mil naar KAA Gent. De voorbije maanden speelden beide partijen open kaart, zeker toen Antwerp en Union SG werden afgehouden en De Mil niet zelf voor een keuze werd geplaatst.



Bayat bewaart het beeld van een coach van zeer hoog niveau, al plaatst hij één kleine kanttekening bij die weken vol onderhandelingen. "Het enige verwijt dat ik Rik De Mil zou kunnen maken – en dat heb ik ook met hem besproken – is dat hij via zijn communicatie vooral zijn coachingskwaliteiten in de verf zette, die onmiskenbaar zijn, eerder dan de kwaliteit van de spelerskern." Toch een opvallende prik...