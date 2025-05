Club Brugge droomde even van een stunt, maar bijt zijn tanden stuk op Antwerp en moet tevreden zijn met tweede plaats

Club Brugge had nog een waterkans op de landstitel en heeft er ook naast gegrepen. Blauw-zwart kon niet winnen tegen Antwerp, terwijl Union dat wel deed tegen KAA Gent.

Voor Club Brugge was de opdracht duidelijk tegen Antwerp: beter doen dan Union tegen KAA Gent. Enkel dan maakte het nog kans op zijn 20ste landstitel, het had zijn lot dus niet meer in eigen handen en moest rekenen op hulp van de Buffalo’s.

Na iets meer dan tien minuten leek de spanning al helemaal weg te zijn toen Union op voorsprong kwam. Club Brugge had het dan weer moeilijk tegen Antwerp, een schot vanop 20 meter van Ordonez was het gevaarlijkst en Antwerp dat

Na iets meer dan een halfuur leek Balikwisha alle resterende spanning weg te nemen. Op een snelle counter van Antwerp trapte hij overhoeks voorbij Jackers, de landstitel was plots heel ver weg voor blauw-zwart.

Maar in de vijf minuten voor de rust veranderde plots alles. Tzolis krulde de bal bijzonder mooi in de bovenhoek en in Union maakte Gudjohnsen ook de gelijkmaker. Op beide velden stond het zo 1-1 aan de rust, Club had plots maar één doelpuntje meer nodig voor de titel.

Club mag even dromen van de titel, maar kan zelf niet winnen van Antwerp

Net als in de eerste helft had Club het na de rust moeilijk om uitgespeelde kansen bij elkaar te voetballen. Vanaken en Jashari probeerden het van ver, Tzolis jaagde de bal in de zestien hoog over het doel van Lammens.

Antwerp loerde intussen op de counter, iets na het uur liet Doumbia de 2-1 liggen na een stevige misser. Maar vanuit Brussel kwam voor het slotkwartier al het nieuws van de dubbele treffer van Promise David, Union was op weg naar de titel.

Club Brugge slaagde er ook niet meer in om te scoren en bleef steken op een gelijkspel. Blauw-zwart moet zo tevreden zijn met de tweede plaats na 23 op 30 in de Champions' Play-offs en de voorrondes van de Champions League. Antwerp speelt donderdag op de Bosuil nog tegen Charleroi voor het laatste Europese ticket.