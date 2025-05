Joaquin Seys eindigt seizoen op krukken: dit is er aan de hand

Club Brugge speelde in zijn laatste partij 1-1 gelijk tegen Royal Antwerp FC. Voor Joaquin Seys werd het een avondje in mineur door een blessure.

Club Brugge is er niet in geslaagd om zijn landstitel te verlengen. Union SG won van KAA Gent, zelf kwam blauwzwart niet verder dan een gelijkspel tegen The Great Old.

Opvallend was dat Joaquin Seys tijdens de rust gewisseld werd bij blauwzwart, terwijl niemand echt begreep wat de reden daartoe was. Maar dat werd al snel duidelijk.

Tot hij even later op krukken in de dug-out verscheen. Er moest dus een blessure in het spel zijn en trainer Nicky Hayen kwam na de match met het nieuws wat er aan de hand was.

Het ging om een open vleeswonde. “Hij moest gehecht worden tijdens de rust”, vertelde coach Nicky Hayen aan Sporza. “Het was dus een verplichte wissel.”

Seys liep de open vleeswonde op na een tackle van Olivier Deman. Gelukkig valt het dus allemaal mee voor Seys richting de nabije toekomst. Veel zal hij er niet aan over houden.