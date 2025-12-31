Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist

Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist
CEPANI heeft een beslissing genomen in het geschil tussen de Pro League en DAZN. De arbitrage gaat over de verplichtingen rond de uitzendrechten van het Belgische profvoetbal.

Arbitragebeslissing

Het arbitrageorgaan verplicht DAZN om de bestaande afspraken rond uitzending en betaling te blijven uitvoeren. De Pro League bevestigt dat de gevraagde voorlopige maatregelen zijn beoordeeld. “De Pro League heeft de beslissing over de voorlopige maatregelen, die de Pro League vroeg tegen DAZN, gekregen en geanalyseerd”, klinkt het.

De urgentie-arbiter legt vast dat DAZN alle contractuele verplichtingen moet blijven nakomen. Dat omvat zowel financiële afspraken als operationele taken rond productie, uitzending en technische maatregelen.

Verplichtingen voor DAZN

Volgens de beslissing moet DAZN de betalingen voortzetten zoals overeengekomen. Daarnaast moet de aanbieder de wedstrijden blijven produceren en uitzenden. Ook de beloofde maatregelen tegen piraterij en de afspraken rond geo‑blocking blijven van kracht. Verder moet DAZN gesprekken voeren met telecomoperatoren om distributiedeals te sluiten. “De urgentie-arbiter bevestigt dat DAZN zijn verplichtingen moet naleven.”

Reactie van de Pro League

De Pro League toont zich tevreden met de uitspraak. CEO Lorin Parys benadrukt dat de kernverplichtingen behouden blijven. “We zijn tevreden dat DAZN zijn engagementen rond onder meer productie, distributie, betaling en onderhandelingen met de telco's moet nakomen.” Volgens hem komt de beslissing ten goede aan clubs, supporters en de competitie.

De Pro League stapte naar CEPANI nadat DAZN had meegedeeld het contract te willen beëindigen wegens het ontbreken van een commercieel haalbare overeenkomst met operatoren zoals Proximus en Telenet. De arbitrage werd daarom met spoed opgestart.

Tijdelijke geldigheid

De maatregelen gelden tot het einde van het seizoen of tot het tribunaal dat de zaak inhoudelijk behandelt een nieuwe beslissing neemt. In het voorjaar wordt het tribunaal samengesteld, bestaande uit drie arbiters.

