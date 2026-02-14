David Hubert reageert op demonstratie Anderlecht op Antwerp en op bekerfinale

David Hubert reageert op demonstratie Anderlecht op Antwerp en op bekerfinale
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

David Hubert en Union Saint-Gilloise zullen vanavond bij Standard stevig opgewacht worden. De Brusselse coach blikte vooruit op de wedstrijd... en kijkt al naar de bekerfinale tegen Anderlecht.

Voor zijn verjaardag (dat was donderdag) kreeg David Hubert een bekerfinale tegen Anderlecht cadeau. Een symbolische affiche voor iemand die vorig seizoen door Sporting van een finale werd beroofd. In het voorjaar treffen beide ploegen elkaar met een grote inzet: ofwel de eerste trofee uit Huberts trainerscarrière, ofwel de eerste trofee voor Paars-wit sinds 2017.

"Heb ik naar hun match gekeken? Ja, de eerste helft, uit interesse voor het voetbal, zoals ik dit weekend ook nog andere wedstrijden zal bekijken. Het wordt een mooie finale in de laatste maand van de competitie", legt de Union-coach uit in La Dernière Heure.

Een afspraak om naar uit te kijken

Hij minimaliseert het belang dat deze ontmoeting zal krijgen niet: "Ik ben in Brussel geboren. Ik ben opgegroeid in Vlaams-Brabant, maar ik heb in de hoofdstad gestudeerd. Mijn ouders zijn daarna naar Waals-Brabant vertrokken, al heb ik daar zelf niet gewoond. Deze derby is een mooie affiche. Het stadion zal uitverkocht zijn. Het gaat tussen twee traditieclubs. Maar daarvoor hebben we dit weekend nog een andere historische tegenstander te bekampen."

Die andere historische tegenstander is Standard, waar Union vanavond op bezoek gaat. De Rouches komen van een 3-0-nederlaag bij Club Brugge en hebben Union sinds de terugkeer van de Brusselaars in de hoogste klasse nooit op Sclessin geklopt. Maar hun laatste partij in eigen huis was best overtuigend tegen Anderlecht, wat de C4 van Huberts opvolger bij Sporting in de hand werkte.


"Het wordt geen makkelijke wedstrijd. Ze speelden een referentiematch tegen Anderlecht en zullen die prestatie ongetwijfeld willen herhalen. Ze zullen hun supporters achter zich hebben tegen de landskampioen en met verschillende ex-Unionisten. Voor hen wordt dit een van de matchen van het jaar, wij moeten deze ontmoeting benaderen als de belangrijkste wedstrijd van ons seizoen", besluit Hubert.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Standard - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard

Meer nieuws

LIVE: Charleroi scoort, Gent scoort: het gaat snel in Charleroi! Live

LIVE: Charleroi scoort, Gent scoort: het gaat snel in Charleroi!

19:48
🎥 Heymans lacht met 'positieve uitschuiver' bij Genk: matchwinnaar kondigt aan wat hij volgende keer doet

🎥 Heymans lacht met 'positieve uitschuiver' bij Genk: matchwinnaar kondigt aan wat hij volgende keer doet

19:30
Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

18:00
Goed nieuws voor Leko: Club Brugge bevestigt terugkeer van sleutelspelers voor de derby tegen Cercle

Goed nieuws voor Leko: Club Brugge bevestigt terugkeer van sleutelspelers voor de derby tegen Cercle

19:00
Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender

Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender

18:01
Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur

Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur

17:00
7
Hyperspanning: Lommel klopt Anderlecht en zet druk op Kortrijk én Beerschot

Hyperspanning: Lommel klopt Anderlecht en zet druk op Kortrijk én Beerschot

18:15
Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal"

Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal"

17:45
6
Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken"

Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken"

17:30
11
Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

15:30
Anderlecht kaapt één van de grootste talenten uit de jeugdwerking van Genk weg

Anderlecht kaapt één van de grootste talenten uit de jeugdwerking van Genk weg

15:00
Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

07:20
28
Belgische topclub toonde interesse in Carl Hoefkens, maar... die heeft andere katten te geselen

Belgische topclub toonde interesse in Carl Hoefkens, maar... die heeft andere katten te geselen

16:30
Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"

Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"

16:00
Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

13:30
1
Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor

Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor

14:30
7
Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

12:20
3
Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

11:20
14
Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1 Reactie

Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1

13:15
Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

13:49
Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

13:00
7
Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

12:40
1
Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

10:00
4
Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

12:00
Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

11:40
Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

10:30
17
Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

11:00
'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

08:00
3
Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

09:30
1
🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas Reactie

🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas

09:15
3
Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

08:50
Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

13/02
4
Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

08:40
"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

09:00
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

08:20
Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan" Reactie

Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan"

07:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 0-2 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 20:45 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Green kill Green kill over Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal" stephen king stephen king over Charleroi - KAA Gent: 1-3 Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Union SG: - Dostojewski Dostojewski over KV Kortrijk - K Beerschot VA: - Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken" Joe Joe over Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat' Andreas2962 Andreas2962 over Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek Pé_1 Pé_1 over Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor Birger J. Birger J. over Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk" Andreas2962 Andreas2962 over Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved