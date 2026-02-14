David Hubert reageert op demonstratie Anderlecht op Antwerp en op bekerfinale

David Hubert en Union Saint-Gilloise zullen vanavond bij Standard stevig opgewacht worden. De Brusselse coach blikte vooruit op de wedstrijd... en kijkt al naar de bekerfinale tegen Anderlecht.

Voor zijn verjaardag (dat was donderdag) kreeg David Hubert een bekerfinale tegen Anderlecht cadeau. Een symbolische affiche voor iemand die vorig seizoen door Sporting van een finale werd beroofd. In het voorjaar treffen beide ploegen elkaar met een grote inzet: ofwel de eerste trofee uit Huberts trainerscarrière, ofwel de eerste trofee voor Paars-wit sinds 2017.

"Heb ik naar hun match gekeken? Ja, de eerste helft, uit interesse voor het voetbal, zoals ik dit weekend ook nog andere wedstrijden zal bekijken. Het wordt een mooie finale in de laatste maand van de competitie", legt de Union-coach uit in La Dernière Heure.

Een afspraak om naar uit te kijken

Hij minimaliseert het belang dat deze ontmoeting zal krijgen niet: "Ik ben in Brussel geboren. Ik ben opgegroeid in Vlaams-Brabant, maar ik heb in de hoofdstad gestudeerd. Mijn ouders zijn daarna naar Waals-Brabant vertrokken, al heb ik daar zelf niet gewoond. Deze derby is een mooie affiche. Het stadion zal uitverkocht zijn. Het gaat tussen twee traditieclubs. Maar daarvoor hebben we dit weekend nog een andere historische tegenstander te bekampen."

Die andere historische tegenstander is Standard, waar Union vanavond op bezoek gaat. De Rouches komen van een 3-0-nederlaag bij Club Brugge en hebben Union sinds de terugkeer van de Brusselaars in de hoogste klasse nooit op Sclessin geklopt. Maar hun laatste partij in eigen huis was best overtuigend tegen Anderlecht, wat de C4 van Huberts opvolger bij Sporting in de hand werkte.



"Het wordt geen makkelijke wedstrijd. Ze speelden een referentiematch tegen Anderlecht en zullen die prestatie ongetwijfeld willen herhalen. Ze zullen hun supporters achter zich hebben tegen de landskampioen en met verschillende ex-Unionisten. Voor hen wordt dit een van de matchen van het jaar, wij moeten deze ontmoeting benaderen als de belangrijkste wedstrijd van ons seizoen", besluit Hubert.