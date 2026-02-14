Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

Club NXT speelde zeker geen slechte wedstrijd tegen Patro Eisden Maasmechelen en deed van zich spreken door te blijven aandringen. Toch werd het uiteindelijk wel een teleurstellende nederlaag voor de Bruggelingen.

Club NXT kwam tot twee keer toe op gelijke hoogte tegen Patro Eisden Maasmechelen, maar dankzij Prychynenko werd uiteindelijk toch verloren. Na de wedstrijd was coach Jonas De Roeck niet onverdeeld tevreden.

Wat heeft Jonas De Roeck te vertellen na match tussen Club NXT en Patro Eisden Maasmechelen?

De coach van de Bruggelingen pakte scheidsrechter van dienst Massimiliano Ledda stevig aan. Hij verwees daarbij naar verschillende fases die volgens hem niet goed werden aangevoeld. De tegenstander speelde volgens hem op het randje.

"Ik zeg niet dat we moesten winnen, maar toch zeker niet verliezen. Drie goals slikken is ook te veel. Patro speelde opnieuw op het randje en lokte de hele tijd vervelende kleine fouten uit, die nooit bestraft werden", opende De Roeck zijn betoog in Het Nieuwsblad.

Club NXT werd onvoldoende beschermd tegen Patro Eisden Maasmechelen

Volgens de coach van Club NXT wilde zijn team wel voetballen, maar werd hen dat belet door te tegenpartij. De arbitrage zou daarbij te weinig voor bescherming hebben gezorgd, wat voor frustraties zorgde bij de oefenmeester van de Bruggelingen.



"En dan krijgen wij nog de rode kaart, onbegrijpelijk. Het was een frustrerende match omdat we met lege handen achterblijven en dus geen bescherming kregen. We hebben geen faire match kunnen spelen en dat steekt."