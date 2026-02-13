Patro Eisden en Club NXT zorgen voor spektakel met vijf doelpunten: Lierse stelt teleur tegen Seraing

Patro Eisden en Club NXT zorgen voor spektakel met vijf doelpunten: Lierse stelt teleur tegen Seraing
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Twee totaal verschillende wedstrijden kleurden vrijdagavond de Challenger Pro League. In Roeselare kregen de fans waar voor hun geld, terwijl het op het Lisp vooral een kwestie van efficiëntie werd.

Vrijdagavond werd er ook in de Challenger Pro League wat spektakel verwacht. Patro Eisden Maasmechelen ging op bezoek bij Club NXT, terwijl Lierse Seraing ontving op het Lisp.

Spektakelmatch met vijf doelpunten in Roeselare

In Roeselare, waar Club NXT zijn thuiswedstrijden afwerkt, viel het eerste doelpunt vlak voor de pauze. Radja Nainggolan versierde een strafschop in minuut 39, waarna Léandro Rousseau de elfmeter kon verzilveren. 

Na een uur spelen ging het plots héél snel. Op het uur kon Thibaut Van Acker gelijkmaken voor de U23 van Club Brugge, maar de vreugde was van korte duur. Twee minuten na de 1-1 zette Rousseau de Limburgers opnieuw op voorsprong. 

Een minuut later was het opnieuw prijs aan de andere kans: Yanis Musuayi werkte de 2-2 binnen en alles was weer te herdoen. In minuut 84 was het Denys Prychynenko die de wedstrijd uiteindelijk besliste door de 2-3 op het scorebord te zetten. Lynnt Audoor pakte nog rood in de slotfase.

Lierse lijdt droge nederlaag

Minder spektakel op het Lisp. Lierse ontving Seraing en had het overwicht. Meer balbezit, meer schoten, maar dat werd niet vertaald in doelpunten. De bezoekers profiteerden van het gebrek aan efficiëntie: in minuut 82 scoorde Akpa-Chukwu het enige doelpunt van de partij, waardoor Seraing met 0-1 won.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Seraing

Meer nieuws

KV Mechelen spreekt zich uit over de strafschopgevallen en is toch misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit" Reactie

KV Mechelen spreekt zich uit over de strafschopgevallen en is toch misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit"

23:48
Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

22:38
KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen

KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen

22:51
1
Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede

Bayern München wil blijven knallen in de Bundesliga: Kompany blijft op zijn hoede

22:00
De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend

De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend

21:40
1
Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan

Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan

21:20
2
"De best mogelijke groep": Leonardo Bonucci lijkt duidelijk niet bang voor België

"De best mogelijke groep": Leonardo Bonucci lijkt duidelijk niet bang voor België

21:00
Edward Still spreekt zich uit over Kompany in eerste interview bij Watford

Edward Still spreekt zich uit over Kompany in eerste interview bij Watford

20:20
Rudi Garcia geeft update over Kevin De Bruyne: dit is de timing van zijn terugkeer

Rudi Garcia geeft update over Kevin De Bruyne: dit is de timing van zijn terugkeer

20:00
Stijn Stijnen deelt héél mooi compliment uit aan Club NXT

Stijn Stijnen deelt héél mooi compliment uit aan Club NXT

10:45
Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

19:40
17
Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

19:20
Patrick Goots laat niets heel van Royal Antwerp FC

Patrick Goots laat niets heel van Royal Antwerp FC

19:00
1
Sven Vandenbroeck vol lof over deze speler van Zulte Waregem: "Hij heeft enorme stappen gezet"

Sven Vandenbroeck vol lof over deze speler van Zulte Waregem: "Hij heeft enorme stappen gezet"

18:40
Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

18:20
2
Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

17:20
1
De trainer van de maand januari is bekend in de Pro League

De trainer van de maand januari is bekend in de Pro League

18:00
Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil

Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil

17:40
Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

17:00
RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

16:30
2
DONE DEAL: Vincent Kompany mag juichen met geweldige opsteker

DONE DEAL: Vincent Kompany mag juichen met geweldige opsteker

16:00
1
Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge

Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge

15:30
4
Slapeloze nachten en hypotheek moeten nemen op huis: voorzitter Union SG is er rotsvast van overtuigd

Slapeloze nachten en hypotheek moeten nemen op huis: voorzitter Union SG is er rotsvast van overtuigd

15:00
Sterkhouder zag Cercle een belangrijke beslissing nemen: "De komende wedstrijden de vruchten van plukken"

Sterkhouder zag Cercle een belangrijke beslissing nemen: "De komende wedstrijden de vruchten van plukken"

14:40
Blijven of niet? Brecht Dejaegere spreekt over zijn toekomst bij KV Kortrijk

Blijven of niet? Brecht Dejaegere spreekt over zijn toekomst bij KV Kortrijk

13:45
Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

14:20
Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

14:00
4
Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

13:30
4
'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd'

'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd'

12:40
19
Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld'

Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld'

13:00
9
Hayk Milkon zet Dender op scherp voor duel met OHL: "We hebben de boodschap overgebracht"

Hayk Milkon zet Dender op scherp voor duel met OHL: "We hebben de boodschap overgebracht"

12:50
Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

11:40
Ruben Van Gucht breekt de stilte na geruchten over scheiding: "Met wie ik Valentijn vier?" De derde helft

Ruben Van Gucht breekt de stilte na geruchten over scheiding: "Met wie ik Valentijn vier?"

12:20
2
Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

12:00
Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

11:20
2
Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

11:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 0-1 Seraing Seraing
Lommel SK Lommel SK 16:00 RSCA Futures RSCA Futures
KV Kortrijk KV Kortrijk 20:00 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 20:00 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 15/02 SK Beveren SK Beveren
KAA Gent KAA Gent 15/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing Paa'ke Paa'ke over KV Mechelen - KRC Genk: 2-3 Nelvafrel Nelvafrel over Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen" Dirk ie Dirk ie over KRC Genk pakt 9 op 9 en sluipt de top zes binnen: dit heeft Daan Heymans te zeggen Dirk1897 Dirk1897 over 'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd' Jean Leeman Jean Leeman over Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld' Andreas2962 Andreas2962 over Philippe Clement verrast in de Championship en hint naar groter plan fonnyfth fonnyfth over "Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis Joe Joe over De bekerzege deed duidelijk deugd: Anderlecht krijgt ferme opsteker voor dit weekend Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved