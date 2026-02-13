Patro Eisden en Club NXT zorgen voor spektakel met vijf doelpunten: Lierse stelt teleur tegen Seraing

Twee totaal verschillende wedstrijden kleurden vrijdagavond de Challenger Pro League. In Roeselare kregen de fans waar voor hun geld, terwijl het op het Lisp vooral een kwestie van efficiëntie werd.

Vrijdagavond werd er ook in de Challenger Pro League wat spektakel verwacht. Patro Eisden Maasmechelen ging op bezoek bij Club NXT, terwijl Lierse Seraing ontving op het Lisp.

Spektakelmatch met vijf doelpunten in Roeselare

In Roeselare, waar Club NXT zijn thuiswedstrijden afwerkt, viel het eerste doelpunt vlak voor de pauze. Radja Nainggolan versierde een strafschop in minuut 39, waarna Léandro Rousseau de elfmeter kon verzilveren.

Na een uur spelen ging het plots héél snel. Op het uur kon Thibaut Van Acker gelijkmaken voor de U23 van Club Brugge, maar de vreugde was van korte duur. Twee minuten na de 1-1 zette Rousseau de Limburgers opnieuw op voorsprong.

Een minuut later was het opnieuw prijs aan de andere kans: Yanis Musuayi werkte de 2-2 binnen en alles was weer te herdoen. In minuut 84 was het Denys Prychynenko die de wedstrijd uiteindelijk besliste door de 2-3 op het scorebord te zetten. Lynnt Audoor pakte nog rood in de slotfase.

Lierse lijdt droge nederlaag

Minder spektakel op het Lisp. Lierse ontving Seraing en had het overwicht. Meer balbezit, meer schoten, maar dat werd niet vertaald in doelpunten. De bezoekers profiteerden van het gebrek aan efficiëntie: in minuut 82 scoorde Akpa-Chukwu het enige doelpunt van de partij, waardoor Seraing met 0-1 won.