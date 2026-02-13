Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

Anderlecht speelde donderdag de match van het seizoen tegen Antwerp in de halve finale van de Beker van België. De voorzitter weigerde te zeggen dat de club in crisis zit en had ook wat te zeggen over de nieuwe coach.

Een gehavend maar strijdvaardig Anderlecht zakte donderdag af naar de Bosuil. Clubvoorzitter Michael Verschueren sprak voorafgaand aan de terugwedstrijd in de halve finale tegen Antwerp, in een context die gekleurd wordt door de vertrekken van Olivier Renard en Besnik Hasi.

Anderlecht zet alles op alles in de Croky Cup

Voor paars-wit blijft alleen de Beker van België over om een trofeeloze jaargang te vermijden. Het was alles of niets om de rest van het seizoen nog te redden. Antwerp won de heenmatch met 0-1 in het Lotto Park, maar in de terugmatch deed Anderlecht van zich spreken.

Verschueren zette voor de match op DAZN meteen de toon. "In de heenmatch had Antwerp ons kunnen afmaken toen we met negen stonden, maar nu spelen we met elf," klonk het. Hij rekende op een trotsreactie van zijn spelers en kreeg die ook.

Nieuwe coach is op komst bij RSC Anderlecht

Volgens hem is de club niet aan het zinken, ondanks wat er in de kranten te lezen valt. "Sommigen hebben ervoor gekozen om het schip te verlaten, dat is hun probleem." Hij verzekert dat de directie keihard werkt om het roer om te gooien en oplossingen te vinden.



Er wordt intussen aan een nieuw plan gewerkt, met nieuwe gezichten. "We communiceren de nieuwe naam binnenkort," beloofde Verschueren. Daarmee kwam hij meteen met een teaser richting de nieuwe coach. Alfred Schreuder is op komst, zoveel lijkt duidelijk.