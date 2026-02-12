Anderlecht moet in eigen boezem kijken: 'Paul Simonis haakt om deze reden(en) af als kandidaat-coach'

Paul Simonis zal niét de nieuwe coach van RSC Anderlecht worden. Ook de Nederlander heeft beslist om de gesprekken stop te zetten. En daar heeft hij enkele goede redenen voor.

Mark van Bommel, Thorsten Fink en Jon Dahl Tomasson zaten rond de tafel met RSC Anderlecht. Ondertussen hebben de drie heren laten weten géén interesse te hebben in een avontuur in het Lotto Park.

En daar mag meteen een vierde naam aan worden toegevoegd: Paul Simonis. De Nederlander was nochtans lange tijd dé topkandidaat om Besnik Hasi op te volgen, maar ook hij liet ondertussen weten dat hij geen interesse meer heeft.

Waarom haakt Paul Simonis af als kandidaat-coach van RSC Anderlecht?

Simonis had van bij de start al zijn twijfels bij het gebrek aan stabiliteit bij Anderlecht. Toch kon de Nederlander overtuigd worden door het zogenaamde 'Ajax-gehalte' dat Anderlecht nog steeds met zich meedraagt.

Waar het dat fout is gelopen? Vooreerst voelde Simonis niet de volledige steun van de bestuurskamer. Versta: de Nederlander had niet het gevoel dat er met de volle honderd procent voor hem werd gekozen.

Wanneer kondigt RSC Anderlecht een nieuwe coach aan?

Daarnaast is het feit dat er momenteel geen sportief directeur is - en dat die nieuwe sportieve baas pas na de aanstelling van de nieuwe coach zal gezocht of gekozen worden - een doorn in het oog van Simonis. De Nederlander wil zekerheid en die is er niet.





Hoe het nu verder moet met paars-wit? Volgens onze informatie is er ondertussen een akkoord met Alfred Schreuder. Dat nieuws is echter nog niet bevestigd door de Belgische recordkampioen.