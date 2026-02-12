Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

De directie van Sporting Charleroi veroordeelt het gooien van rookbommen en hekken na de terugwedstrijd van de halve finale van de Beker van België. Ook de Storm Ultras veroordelen de feiten.

De droom is in rook opgegaan voor Sporting Charleroi, ruim verslagen door Union Saint-Gilloise in de terugwedstrijd van de halve finale van de Beker van België. De toestand na de match werd gekenmerkt door weinig vrolijke feiten, want er werden rookpotten gegooid door bepaalde supporters van Charleroi naar een tribune van Union, net zoals er veiligheidshekken werden gegooid.

Vlammend persbericht van Charleroi na match tegen Union SG

Acties die onmiddellijk veroordeeld werden door de Storm Ultras, die tijdens de week geijverd hadden om meer tickets te verkrijgen, terwijl ze het belang benadrukten om een gezonde sfeer in de tribunes te behouden.

In een communiqué gepubliceerd op donderdag, heeft de directie van Sporting Charleroi eveneens deze incidenten veroordeeld, veroorzaakt door geïsoleerde individuen. "Sporting Charleroi veroordeelt met klem de incidenten die plaatsvonden na afloop van de wedstrijd Union Saint-Gilloise - Sporting Charleroi, gespeeld op woensdag 11 februari, zowel in het stadion als in de stad."

Charleroi veroordeelt de feiten na de wedstrijd tegen Union SG

"Deze feiten, afkomstig van een minderheid van personen, weerspiegelen in geen geval de waarden die Sporting Charleroi verdedigt, noch het imago dat de club wil uitdragen. De club veroordeelt met klem elk ongepast of gewelddadig gedrag en herinnert aan zijn gehechtheid aan respect, fair-play en sportiviteit, op en naast het veld."

"Sporting Charleroi zal samenwerken met de bevoegde autoriteiten om de verantwoordelijken te identificeren en zal ook maatregelen nemen van zijn kant. De club wil ook de meerderheid van zijn supporters bedanken die de verplaatsing maakten en het team met passie en respect steunden. Het imago van Sporting Charleroi kan niet besmet worden door een minderheid", besloot de club.