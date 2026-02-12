Voormalig hoofdscout Anderlecht duidt exacte moment aan waar het misliep: "Dit achtervolgt hen"

Anderlecht probeert al jaren - zonder succes - de glorietijden van weleer te laten herleven. Er zijn al heel wat mensen gepasseerd die hen uit de put moesten helpen klauteren. Maar het is volgens ex-werknemers de eerste sportief directeur onder Coucke die de put heeft gegraven.

Na de komst van Marc Coucke als eigenaar/voorzitter van de club moest Herman Van Holsbeeck opstappen. De sportief directeur had jarenlang de touwtjes in handen, maar - zo bleek later - heel proper waren die handen niet altijd. Coucke haalde nadien Luc Devroe - zijn vriend die ook al bij KV Oostende de transfers deed - naar het Lotto Park.

Oostende-transfer, Vranjes, Sanneh...

Dimitri M'Buyu, die in die periode als hoofdscout van Anderlecht actief was, zag het van ver aankomen. "Ik denk dat ik recht van spreken heb, want ik was één van de weinigen die zelf mijn contract liet ontbinden en niet ontslagen werd", aldus de voormalige Rode Duivel.

"Onder Herman werd er weinig rekening gehouden met de scouting, maar er werden tenminste nog resultaten gehaald. Maar daarna... We voelden het aankomen met al die transfers van Oostende en Kortrijk. Bubacar Sanneh (8 miljoen) en Ognjen Vranjes (3,2 miljoen) werden gehaald ondanks dat ze geen positief advies kregen van de scouting..."

Anderlecht heeft een topper als trainer nodig

Daar werd er een financiële put gegraven waar de club sindsdien met alle moeite probeert uit te kruipen. "Dat beleid achtervolgt Anderlecht. Het zijn uitgaven geweest die nooit meer gecompenseerd werden, want je kreeg die jongens niet meer verkocht met sportief en financieel verval tot gevolg. Er werd geïnvesteerd in kwantiteit in plaats van kwaliteit."



De nieuwe trainerskeuze wordt volgens M'Buyu een cruciaal moment. "Nu heb je echt een topper nodig met uitstraling en CV. Dat kost geld ja, maar als je een topproject kan voorschotelen en de eigenaar, voorzitter en CEO genoeg overtuigingskracht hebben, moet dit lukken", besluit M'Buyu. "Het Belgisch voetbal heeft Anderlecht nodig!"