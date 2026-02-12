Heeft Stankovic zelf te veel gezegd over zijn toekomst? Club Brugge-middenvelder krabbelt nog terug, maar het kwaad is geschied

Waar speelt Aleksandar Stankovic volgend seizoen? Voor het eerst lijkt de middenvelder zelf zijn voorkeur te hebben aangegeven.

Club Brugge betaalde afgelopen zomer 9,5 miljoen euro om Aleksandar Stankovic weg te plukken bij Internazionale FC. En die investering is inmiddels iedere eurocent waard gebleken.

De 20-jarige middenvelder is in geen tijd uitgegroeid tot één van de absolute smaakmakers van blauw-zwart. En dat hebben de Europese topclubs gezien.

Gaat Internazionale FC de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic lichten?

De kans is dan ook héél groot dat Stankovic komende zomer al zal vertrekken. Inter heeft een terugkoopoptie van 23 miljoen euro indien ze de Serviër deze zomer terug naar Milaan halen.

Verder moét blauw-zwart de Italiaanse topclub op de hoogte brengen als er een bod zal worden aanvaard op Stankovic. En geloof ons vrij: die aanbiedingen zullen er komen.

Het is mijn droom om terug te keren naar Internazionale FC

Maar wat wil Stankovic zelf? "Het is mijn droom om terug te keren naar Inter", liet Stankovic zich ontglippen bij Sky Sports Italia. "Ik ben een fan van Inter én ik hou van de club. Het zal op een dag gebeuren."





"Al weet ik niet wanneer het precies zo zal zijn", voegde Stankovic er snel nog aan toe. Besefte de Serviër ineens dat hij al te veel had gezegd? We denken van wel.