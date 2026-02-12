Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren

Mika Godts heeft nog geen selectie of cap bij de Rode Duivels, maar zijn naam klinkt steeds luider richting het WK. De flankaanvaller van Ajax is bezig aan een sterk seizoen en ziet zijn kansen stijgen, zeker nu de concurrentie voorin geteisterd wordt door blessures.

Met Jérémy Doku, Malick Fofana, Alexis Saelemaekers en Dodi Lukebakio zijn er intussen al vier wingers uit roulatie. Dat opent perspectieven voor nieuwe profielen. Zo begint Godts een meer dan logische optie te worden om minstens getest te worden.

Godts zijn statistieken zijn straf en hij is topfit

Zijn statistieken bij Ajax spreken in elk geval in zijn voordeel. Tien doelpunten en zeven assists op zijn twintigste: het zijn cijfers die moeilijk te negeren vallen. Zeker omdat hij die prestaties koppelt aan maturiteit in zijn spel en meer rendement in zijn acties.

De timing speelt ook mee. In maart trekken de Rode Duivels op oefenkamp naar de Verenigde Staten, traditioneel het moment om de kern op punt te zetten en de laatste kandidaten te testen. Het zou straf zijn mocht Godts, gezien zijn vorm en de blessurelast, niet eens in aanmerking komen om daar aan te sluiten.

Rudi Garcia kan het zich niet permitteren om hem niet minstens te testen

Zo’n stage zou voor hem het ideale podium zijn om zich definitief in de kijker te spelen. Eén sterke week op training en in de oefeninterlands kan plots het verschil maken in het selectieproces. Bondscoach Rudi Garcia kan het zich niet permitteren om ervan uit te gaan dat al zijn wingers straks wel fit gaan zijn. Hij moet toch iets achter de hand hebben?

Opvallend genoeg werd Godts nog nooit opgeroepen voor de A-ploeg, maar hij staat er wel helemaal voor open. Dat maakt zijn situatie dubbel: enerzijds staat hij nog helemaal buiten de hiërarchie, anderzijds kan hij daardoor ook als frisse naam binnenkomen zonder ballast of verwachtingen uit het verleden. Trouwens, Lukaku, Hazard, Courtois, Kompany... hebben ook nooit voor de U21 gespeeld.





Als de blessuregolf aanhoudt en Godts zijn lijn doortrekt bij Ajax, wordt zijn dossier steeds moeilijker te negeren. Het WK lijkt vandaag nog ver, maar in het moderne topvoetbal kan het snel gaan. Eén selectie in maart kan plots het begin zijn van een parcours richting eindtoernooi.