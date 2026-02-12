Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

De Licentiecommissie, die de jaarrekeningen uit 2025 van de Pro League-clubs onderzocht, heeft vandaag de jaarlijkse resultaten gepubliceerd. Enkele clubs moeten bijzonder negatieve cijfers laten optekenen. En dat zou wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

"De analyse van de jaarrekeningen van onze clubs toont voor 2025 een gunstige evolutie, al blijft het herstel precair, niet in het minst door de aanhoudende discussie rond de mediarechten", aldus de Pro League eerder al in een persbericht op haar webstek.

Veel jaarrekeningen blijven in het rood

Toch is niet alles peis en vree bij de Belgische clubs. En volgens Lorin Parys - CEO van de Pro League - zal de verandering van de inkomsten uit mediarechten nog een negatieve impact kunnen gaan hebben op de hele zaak.

Club Brugge maakte liefst achttien miljoen euro winst en is zo de beste leerling van de klas, maar het gaat niet bij elke ploeg even goed. Als we alle clubs samentellen, komen we op in totaal op zeventig miljoen euro verlies uit.

RWDM incasseert meteen een minpunt

Twee ploegen doen het héél slecht. RWDM heeft liefst vijftien miljoen euro verliest geboekt, Lommel doet nog slechter en klokt zelfs af op een verlies van bijna 21 miljoen euro. Dat heeft vooral zijn gevolgen voor de Brusselaars.



RWDM is namelijk het enige team dat niet in orde is met de Financial Fair Play-regels van de Pro League. Het negatieve eigen vermogen is daar namelijk nog negatiever geworden. Daardoor moeten ze volgend seizoen starten met een minpunt, al zijn de problemen bij de club nog veel groter.