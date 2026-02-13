Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen'

Club Brugge wil het contract van Raphael Onyedika openbreken. De Nigeriaan maakt komende zomer zo goed als zeker een transfer. En daar wil Dévy Rigaux handig op in spelen.

Club Brugge heeft de laatste dagen van de wintermercato alles uit de kast moeten halen om Raphael Onyedika in het Jan Breydelstadion te houden. Galatasaray SK, Aston Villa en VfL Wolfsburg hadden de 24-jarige Nigeriaan er héél graag bijgehaald.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Onyedika op twintig miljoen euro. Dat was ook meteen het bedrag dat voorgenoemde clubs veil hadden om de middenvelder binnen te halen.

Welk bedrag wil Club Brugge voor Raphael Onyedika?

Dévy Rigaux hield het been stijf. Club Brugge wil minstens dertig miljoen euro op tafel zien verschijnen vooraleer de onderhandelingen zelfs nog maar kunnen beginnen.

En de sportief directeur van Club Brugge wil er via een handigheidje voor zorgen dat de geïnteresseerde clubs dat bedrag komende zomer wél op tafel willen leggen. Hoe Rigaux dat wil doen?

Waarom gaat Club Brugge Raphael Onyedika belonen met een nieuw contract?

Club Brugge en Onyedika onderhandelen momenteel over een contractverlenging. De speler ziet zijn loon stijgen als hij zijn contract met één seizoen wil verlengen. Voor de volledigheid: de huidige overeenkomst loopt medio 2027 af.





Uiteraard moet Onyedika niet vrezen. Club Brugge zal meewerken aan een transfer indien het correcte bedrag op tafel komt. Maar met zo'n contractverlenging zit blauw-zwart tijdens de onderhandelingen in een spreekwoordelijke zetel.