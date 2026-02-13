Slapeloze nachten en hypotheek moeten nemen op huis: voorzitter Union SG is er rotsvast van overtuigd

Alex Muzio heeft duidelijke plannen met Union SG. De sterke man en voorzitter sprak uitgebreid in een podcast over zijn doelen en de redenen waarom hij geïnvesteerd heeft in Union SG. Ook andere ploegen hadden namelijk gekund.

Union SG is goed bezig de voorbije jaren. Het pakte al eens de Beker van België en won vorig seizoen ook voor het eerst in héél lange tijd de landstitel. Een van de architecten van het succes is Alex Muzio. Hij spreekt over de toekomst van de club en zijn eigen toekomst.

Alex Muzio moest hypotheek nemen op zijn huis om Union SG te kopen

Zo had hij het onder meer over het stadiondossier en ook over zijn eigen investeringen is hij duidelijk: "Union SG heeft in de eerste jaren veel geld verloren", aldus Muzio in MidMid. Hij gaf er ook toe dat er nagedacht werd onder meer aan investeren in Lierse, maar dat ging toen nooit door.

En Union bleek de juiste keuze, ook met dank aan Tony Bloom. "Ik had dat geld niet. In 2023 moest er een oplossing gevonden worden toen Brighton en Union allebei geplaatst waren voor Europees voetbal en ik moest een hypotheek nemen op mijn huis om de aandelen te kopen."

Alex Muzio had slapeloze nachten, maar groot geloof in Union SG

"In 2018 nam ik amper tien procent van het risico en met het geld dat ik toen had was dat een risico het nemen waard. Je moet altijd in gedachten houden dat je geld zal verliezen. Ik geloofde erin dat we succesvol zouden zijn."

Lees ook... Voorzitter Union SG Muzio (41) is wel heel duidelijk over toekomst: "Zo wil ik sterven"›

"In 2023 voelde ik mij goed genoeg, omdat de financiële situatie was omgedraaid. Er was genoeg zekerheid door Europees voetbal, ik wist dat het goed ging komen ook al was er stress en waren er slapeloze nachten. Ik was nooit van plan geld uit de club te halen of winst te maken, dat niet."