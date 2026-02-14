Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

RSC Anderlecht staat in de finale van de Beker van België. En de komende weken willen ze zich ook in de competitie laten zien. Daartoe hebben ze nu ook een speler aan de A-kern toegevoegd. Toch wel opvallend, of ook niet.

De voorbije week was er al sprake van in de wandelgangen en nu is het ook officieel: Mats Rits traint opnieuw mee met de A-kern van RSC Anderlecht. Mogelijk maakt hij dit weekend zelfs speelminuten voor paars-wit.

RSC Anderlecht geeft Mats Rits nieuwe kans

Tegen La Louvière kan Anderlecht misschien wel wat extra ervaring gebruiken. Die kunnen ze dan bij Rits zeker ophalen. De voorbije maanden zat de middenvelder vooral bij de B-kern te verkommeren, al speelde hij er wel af en toe.

Matchritme deed Rits de voorbije weken toch wel wat op in de Challenger Pro League, waardoor hij mogelijk fit genoeg is om effectief tot minuten te komen bij Anderlecht tegen De Wolven dit weekend. Dat zal de keuze zijn van Taravel.

Voorlopig gaat Mats Rits enkel meetrainen bij Anderlecht

Die mag ook dit weekend nog als T1 ad interim de honneurs waarnemen. Het blijft wachten op officieel nieuws rond Alfred Schreuder. Tot dan is het Taravel die als de laatste der Mohikanen nog rondloopt in het Lotto Park.

Volgens Het Laatste Nieuws is de kans klein dat Rits tot spelen zal toekomen en gaat het voorlopig enkel bij trainen blijven. Maar er zijn al gekkere dingen voorgevallen dan dat bij paars-wit de voorbije dagen, maanden en jaren.