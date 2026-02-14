Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt
Foto: © photonews

Toch wel een opmerkelijke beslissing van Jérémy Taravel om Mats Rits weer naar de A-kern te halen. Maar eigenlijk is het binnen de spelersgroep op gejuich onthaald, ook al zal de middenvelder niet meteen een rol op het veld gaan spelen.

Op sociale media zijn er al negatieve berichten te lezen over de terugkeer van Rits naar de A-kern. Maar het is vooral slim van Taravel om hem er nu weer bij te halen. Rits ligt immers heel goed in de spelersgroep, waar hij eerder ook tot de raad van spelers behoorde die de kern vertegenwoordigde.

Rits heeft zijn verwijdering uit de A-kern altijd professioneel opgenomen en voluit getraind om zich fysiek in orde te houden. Hij had ook nog veel contact met zijn ploegmaats, ook privé. En hij heeft een positieve invloed op de jonge spelers.

Mats Rits zijn ervaring met complexe situaties is op dit moment van waarde

Zoals eerder gezegd: het is niet de bedoeling dat hij ineens op het veld gaat staan, want op zijn positie heeft Anderlecht genoeg opties. Het middenveld is niet de zone waar Anderlecht direct spelers zoekt.

Maar Rits heeft al zoveel watertjes doorzwommen dat hij met raad en daad Taravel kan bijstaan. Die heeft wel twee assistenten uit de jeugd opgepikt, maar wat extra ervaring is nooit weg in een kern die daar niet van bulkt.

Buiten Augustinsson, Hazard en Coosemans heeft Anderlecht vooral jonge spelers die de situaties van de voorbije weken nog nooit hebben meegemaakt. Rits is één van de jongens die daar meer duiding bij kan geven en vooral de rust binnen de groep kan bewaren. 

Volg Anderlecht - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (15/02).

