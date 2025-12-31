Een en al mist over Jérémy Doku: wat heeft Pep Guardiola nu echt te zeggen?

Een en al mist over Jérémy Doku: wat heeft Pep Guardiola nu echt te zeggen?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jérémy Doku staat nog steeds aan de kant bij Manchester City. Pep Guardiola wilde niet veel meer zeggen over zijn toestand. "Hij zal er opnieuw bij zijn. Misschien", klonk het over het voetbal in het nieuwe jaar.

Zoals elk jaar in deze periode versnelt het ritme van de wedstrijden in de Premier League, en ook dat van de persconferenties. In zijn toespraak aan de vooravond van de reis naar Sunderland werd Pep Guardiola bevraagd over Jérémy Doku.

Cryptische Pep Guardiola over Jérémy Doku

De Rode Duivel staat sinds begin van de maand aan de kant vanwege een spierblessure en heeft de laatste drie Premier League-wedstrijden gemist, zonder dat een verwachte terugkeerdatum is gecommuniceerd.

"Het is mogelijk dat hij terugkomt, misschien ..." Dat was alles wat Guardiola te zeggen had over hem in aanloop naar de wedstrijd in het Stadium of Lights. De Catalaanse coach bleef op de vlakte, maar gaf een beetje hoop.

De onzekerheid over de Rode Duivel blijft

Door het waanzinnige schema dat door de Premier League wordt opgelegd, is de fysieke vorm van de ene dag geen garantie voor de volgende dag. Zeker omdat drie dagen na deze reis naar Sunderland, City Chelsea zal uitdagen.


Guardiola en zijn medische staf zijn dit inmiddels gewend. Ze zullen strategisch moeten handelen om Doku op zijn best te laten terugkeren zonder dat hij opnieuw geblesseerd raakt. Zou de wedstrijd van morgen kunnen dienen om hem een paar speelminuten te geven?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Manchester City
Sunderland
Jérémy Doku
Josep Guardiola i Sala

Meer nieuws

Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij"

Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij"

17:00
De frustratie groeit in Napels over Romelu Lukaku

De frustratie groeit in Napels over Romelu Lukaku

16:31
'Spoedoperatie aan het hart voor Roberto Carlos'

'Spoedoperatie aan het hart voor Roberto Carlos'

16:00
Standard neemt opmerkelijke beslissing in dossier van 'bokser' Timothé Nkada

Standard neemt opmerkelijke beslissing in dossier van 'bokser' Timothé Nkada

15:30
DONE DEAL: 'The Rock' ook volgend seizoen te vinden in de Belgische Amateurklasse

DONE DEAL: 'The Rock' ook volgend seizoen te vinden in de Belgische Amateurklasse

15:00
Steeds grotere namen genoemd in gokschandaal van ongeziene omvang

Steeds grotere namen genoemd in gokschandaal van ongeziene omvang

14:30
DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI

DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI

14:00
5
Makelaar van Senne Lammens doet verhaal over hoe transfer naar Man United plots bijna nog gekaapt werd

Makelaar van Senne Lammens doet verhaal over hoe transfer naar Man United plots bijna nog gekaapt werd

13:30
Michael Verschueren doet boekje open over relatie met Wouter Vandenhaute

Michael Verschueren doet boekje open over relatie met Wouter Vandenhaute

13:00
1
Dit is de speler waarvan Club Brugge het meest schrik heeft om de Gouden Schoen te mislopen

Dit is de speler waarvan Club Brugge het meest schrik heeft om de Gouden Schoen te mislopen

12:40
9
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: De Cat - Ordonez

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/12: De Cat - Ordonez

11:20
Geen winterstage voor Union SG: David Hubert legt uit waarom

Geen winterstage voor Union SG: David Hubert legt uit waarom

12:20
'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'

'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'

12:00
Goed nieuws voor de Belgen van Ajax? Een legendarische naam keert terug naar de club

Goed nieuws voor de Belgen van Ajax? Een legendarische naam keert terug naar de club

11:40
'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat'

'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat'

11:20
5
Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV"

Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV"

11:00
12
Stijn Stijnen kent uitspraak: dubbele schorsing voor wangedrag

Stijn Stijnen kent uitspraak: dubbele schorsing voor wangedrag

10:30
4
Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist

Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist

09:53
10
Rigaux spreekt wel heel duidelijke taal over het ontslag van Hayen

Rigaux spreekt wel heel duidelijke taal over het ontslag van Hayen

09:30
Jonathan Kindermans geeft details vrij over zijn vertrek bij Lierse

Jonathan Kindermans geeft details vrij over zijn vertrek bij Lierse

09:00
'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

'Dikke pech voor Ordonez: droomclub haakt af, wel nieuwe gegadigde'

08:40
1
'Jupiler Pro League lonkt: Lierse staat open voor gouden deal'

'Jupiler Pro League lonkt: Lierse staat open voor gouden deal'

08:20
Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België"

Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België"

07:20
81
'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman'

'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman'

08:00
4
'Club Brugge krijgt stevig prijskaartje voor sterkhouder van JPL-club te horen'

'Club Brugge krijgt stevig prijskaartje voor sterkhouder van JPL-club te horen'

07:40
En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler'

En plots gaat het snel: 'Antwerp, Anderlecht en Gent kijken naar dezelfde JPL-speler'

07:00
1
Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels

Philippe Albert doet een eigenzinnige vooruitblik op het WK van de Rode Duivels

19:00
2
Ondanks smeekbede: Standard slikt stevige domper uit de bondsgebouwen

Ondanks smeekbede: Standard slikt stevige domper uit de bondsgebouwen

06:30
2
Opvallende terugkeer naar België voor Dries Mertens? Sam Kerkhofs reageert

Opvallende terugkeer naar België voor Dries Mertens? Sam Kerkhofs reageert

22:30
2
'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge, maar botst op hetzelfde probleem als Arsenal & co'

'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge, maar botst op hetzelfde probleem als Arsenal & co'

23:00
3
Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten

Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten

30/12
8
'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los

'Brandstichting in Molenbeek na zege Marokko': Tom Van Grieken (Vlaams Belang) gaat helemaal los

20:20
7
Rode Duivels opgelet: FIFA neemt belangrijke beslissing over WK 2030

Rode Duivels opgelet: FIFA neemt belangrijke beslissing over WK 2030

19:20
'Kompany dumpt potentiële Rode Duivel'

'Kompany dumpt potentiële Rode Duivel'

22:00
Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal"

Filip Joos wijst naar Anderlecht: "Ramp voor Belgisch voetbal"

21:40
7
Geen enkele keer bij de A-ploeg dit jaar: 'KRC Genk dumpt miljoenentransfer'

Geen enkele keer bij de A-ploeg dit jaar: 'KRC Genk dumpt miljoenentransfer'

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 19
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-2 Everton Everton
Burnley Burnley 1-3 Newcastle United Newcastle United
West Ham Utd West Ham Utd 2-2 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 2-2 Bournemouth Bournemouth
Arsenal Arsenal 4-1 Aston Villa Aston Villa
Manchester United Manchester United 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Crystal Palace Crystal Palace 01/01 Fulham Fulham
Liverpool FC Liverpool FC 01/01 Leeds United Leeds United
Sunderland Sunderland 01/01 Manchester City Manchester City
Brentford Brentford 01/01 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

Demogorgon Demogorgon over 'Nog een Europese topclub toont interesse in Nathan De Cat' Bink65 Bink65 over Michael Verschueren neemt alle twijfel weg: "Wij zijn de grootste club in België" dbr1609 dbr1609 over 'Belgische topclub aast op Gyrano Kerk van Antwerp' André Coenen André Coenen over Uitspraak in spoedzaak tegen DAZN: dit is er beslist Vital Verheyen Vital Verheyen over Wat kan er in de titelstrijd? "Die ploegen zijn allemaal minder dan STVV" azizi azizi over Stijn Stijnen kent uitspraak: dubbele schorsing voor wangedrag Dirk1897 Dirk1897 over Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B? André Coenen André Coenen over DAZN komt met pittige waarschuwing richting de clubs na beslissing CEPANI Dirk1897 Dirk1897 over Dit is de speler waarvan Club Brugge het meest schrik heeft om de Gouden Schoen te mislopen De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 'Winterse terugkeer naar België opnieuw op tafel voor Olivier Deman' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved