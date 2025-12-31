Een en al mist over Jérémy Doku: wat heeft Pep Guardiola nu echt te zeggen?

Jérémy Doku staat nog steeds aan de kant bij Manchester City. Pep Guardiola wilde niet veel meer zeggen over zijn toestand. "Hij zal er opnieuw bij zijn. Misschien", klonk het over het voetbal in het nieuwe jaar.

Zoals elk jaar in deze periode versnelt het ritme van de wedstrijden in de Premier League, en ook dat van de persconferenties. In zijn toespraak aan de vooravond van de reis naar Sunderland werd Pep Guardiola bevraagd over Jérémy Doku.

Cryptische Pep Guardiola over Jérémy Doku

De Rode Duivel staat sinds begin van de maand aan de kant vanwege een spierblessure en heeft de laatste drie Premier League-wedstrijden gemist, zonder dat een verwachte terugkeerdatum is gecommuniceerd.

"Het is mogelijk dat hij terugkomt, misschien ..." Dat was alles wat Guardiola te zeggen had over hem in aanloop naar de wedstrijd in het Stadium of Lights. De Catalaanse coach bleef op de vlakte, maar gaf een beetje hoop.

De onzekerheid over de Rode Duivel blijft

Door het waanzinnige schema dat door de Premier League wordt opgelegd, is de fysieke vorm van de ene dag geen garantie voor de volgende dag. Zeker omdat drie dagen na deze reis naar Sunderland, City Chelsea zal uitdagen.



Guardiola en zijn medische staf zijn dit inmiddels gewend. Ze zullen strategisch moeten handelen om Doku op zijn best te laten terugkeren zonder dat hij opnieuw geblesseerd raakt. Zou de wedstrijd van morgen kunnen dienen om hem een paar speelminuten te geven?