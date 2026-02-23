Sébastien Pocognoli is duidelijk na onwaarschijnlijke prestatie van AS Monaco

Sébastien Pocognoli is duidelijk na onwaarschijnlijke prestatie van AS Monaco
Na een achterstand van twee doelpunten zorgde Monaco voor een ongelofelijke ommekeer door Lens met 2-3 te verslaan in de Ligue 1. Sébastien Pocognoli was een tevreden coach.

Monaco ging met 2-3 winnen op het veld van Lens, nadat het eerst 2-0 in het krijt stond. Op tien minuten tijd draaiden de spelers van Sébastien Pocognoli de wedstrijd volledig om. Een indrukwekkende prestatie tegen de revelatie van dit Ligue 1-seizoen.

PSG kloppen om kwalificatie af te dwingen

De zege komt op het juiste moment, na de zware thuisnederlaag tegen PSG in de Champions League. Dankzij die mentale weerbaarheid klimt Monaco naar de zevende plaats in het klassement. Meteen ook de ideale voorbereiding op de terugwedstrijd in het Parc des Princes.

Sébastien Pocognoli sprak op de persconferentie van een "historisch" moment voor zijn groep. "Dat hadden we dit seizoen nog niet gedaan. Terugkomen in de wedstrijd en winnen, en al helemaal niet na een achterstand van twee doelpunten. Zo’n prestatie neerzetten is fantastisch. Ik ben trots op de invallers en op de mentaliteit van het team."

Pocognoli benadrukte vooral de mentale kracht van zijn ploeg. "Dit is de best mogelijke vorm van teambuilding. Ik ben altijd mijn lijn blijven volgen, zonder te luisteren naar wat er buitenaf werd gezegd. Ik ben altijd zeer positief gebleven, soms zelfs tegen de publieke opinie in."


Onder leiding van de Belgische trainer lijkt Monaco stilaan zijn strijdersmentaliteit terug te vinden. Door de kritiek te negeren, beschermde de staf de spelers — een keuze waar Pocognoli vol achter staat.

