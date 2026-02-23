Hallo, Rudi Garcia? Rode Duivel solliciteert voor WK-ticket met glansprestatie in Ligue 1

Strasbourg sloot de 23e speeldag in de Ligue 1 af met een thuiswedstrijd tegen Lyon, een duel met een uitgesproken Belgisch tintje dankzij Diego Moreira, Mike Penders, Clinton Mata en Roman Yaremchuk.

Racing begon sterk en nam meteen het initiatief. Na enkele gemiste kansen brak Martial Godo (37’) de ban voor Strasbourg, op aangeven van Diego Moreira. De Belg lepelde de bal richting strafschoppunt, waar Godo Dominik Greif te snel af was en rechts afrondde.

"We moeten er eigenlijk drie maken, het had 3-0 moeten staan met de kansen die we kregen. Maar we domineerden de wedstrijd en controleerden hun korte periodes van balbezit. Er is wel wat spijt, want de zege had ruimer kunnen zijn", verklaarde de Rode Duivel al bij de rust voor de micro van Ligue 1+.

Diego Moreira twee keer beslissend

Na de pauze bevestigde Diego Moreira (52’) de dominantie van Strasbourg met een tweede doelpunt. De Belg werd centraal aangespeeld op zo’n 25 meter van doel, haalde krachtig uit en via de rug van Tessmann verdween de bal opnieuw voorbij Greif.

Lyon gaf zich echter niet gewonnen. Corentin Tolisso (59’) klopte Mike Penders en bracht de bezoekers terug in de wedstrijd. Aan het strafschoppunt controleerde hij de bal en werkte hij van dichtbij af voorbij de Belgische doelman.

Strasbourg stelde de zege veilig in het slot, na een fout van ex-Bruggeling Clinton Mata op El Mourabet. Joaquin Panichelli legde de eindstand vast vanop de stip in blessuretijd. In het klassement komt Racing zo naast Monaco, net buiten de top zes.



