Dramatisch einde voor Beerschot: indrukwekkend Beveren nu al naar de Jupiler Pro League

In de Challenger Pro League stonden op zondag twee belangrijke duels op het programma. Beveren droomt van de titel en kon al mathematisch zeker zijn van promotie, maar dan moesten er wel twee voorwaarden worden vervuld.

Patro Eisden Maasmechelen - SK Beveren 1-4

Patro Eisden Maasmechelen wilde maar wat graag het eerste team zijn dat Beveren stokken in de wielen zou steken. De Limburgers kwamen ook op voorsprong via Muanza - op aangeven van wie anders dan Nainggolan.

Nog voor rust maakte Abrahams nog gelijk, in de tweede helft kon Van Hecke zijn team op voorsprong zetten en na een owngoal hadden de Wase Leeuwen de schaapjes op het droge. In het slot werd het nog 1-4. Met 66 op 72 zijn ze in het Waasland weergaloos bezig.

Beerschot - RWDM Brussels 1-1

Beveren won dus, en dus kon het ook de promotie mogelijk vieren. De enige andere voorwaarde die moest vervuld worden, was dat Beerschot in eigen huis niet zou winnen van RWDM Brussels. De Mannekes scoorden echter al na drie minuten.

Van La Parra zorgde voor de 1-0, waardoor er op de Freethiel - waar veel fans van Beveren de wedstrijd op groot scherm volgden - meteen wel wat gezonde spanning wegviel. Chaib pakte snel twee keer geel, een kwartier voor tijd maakte Plat er 2-0 van, maar dat doelpunt ging niet door.





En in blessuretijd gebeurde het dan toch nog: een owngoal van Labie zorgde voor puntenverlies voor Beerschot. En zo mocht Beveren alsnog juichen. De kloof met eerste achtervolger KV Kortrijk is vijftien punten, die met Beerschot nu 21 punten. Ook voor de titel is het een kwestie van tijd, maar de promotie is alvast een feit voor Beveren.