Dramatisch einde voor Beerschot: indrukwekkend Beveren nu al naar de Jupiler Pro League

Dramatisch einde voor Beerschot: indrukwekkend Beveren nu al naar de Jupiler Pro League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Challenger Pro League stonden op zondag twee belangrijke duels op het programma. Beveren droomt van de titel en kon al mathematisch zeker zijn van promotie, maar dan moesten er wel twee voorwaarden worden vervuld.

Patro Eisden Maasmechelen - SK Beveren 1-4

Patro Eisden Maasmechelen wilde maar wat graag het eerste team zijn dat Beveren stokken in de wielen zou steken. De Limburgers kwamen ook op voorsprong via Muanza - op aangeven van wie anders dan Nainggolan.

Nog voor rust maakte Abrahams nog gelijk, in de tweede helft kon Van Hecke zijn team op voorsprong zetten en na een owngoal hadden de Wase Leeuwen de schaapjes op het droge. In het slot werd het nog 1-4. Met 66 op 72 zijn ze in het Waasland weergaloos bezig.

Beerschot - RWDM Brussels 1-1

Beveren won dus, en dus kon het ook de promotie mogelijk vieren. De enige andere voorwaarde die moest vervuld worden, was dat Beerschot in eigen huis niet zou winnen van RWDM Brussels. De Mannekes scoorden echter al na drie minuten.

Van La Parra zorgde voor de 1-0, waardoor er op de Freethiel - waar veel fans van Beveren de wedstrijd op groot scherm volgden - meteen wel wat gezonde spanning wegviel. Chaib pakte snel twee keer geel, een kwartier voor tijd maakte Plat er 2-0 van, maar dat doelpunt ging niet door.

En in blessuretijd gebeurde het dan toch nog: een owngoal van Labie zorgde voor puntenverlies voor Beerschot. En zo mocht Beveren alsnog juichen. De kloof met eerste achtervolger KV Kortrijk is vijftien punten, die met Beerschot nu 21 punten. Ook voor de titel is het een kwestie van tijd, maar de promotie is alvast een feit voor Beveren.

8 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
K Beerschot VA

Meer nieuws

LIVE: Haspolat terug in de basiself bij Westerlo, geen wissels bij Charleroi Live

LIVE: Haspolat terug in de basiself bij Westerlo, geen wissels bij Charleroi

19:35
LIVE: Anderlecht gaf Zulte Waregem fameus lesje in efficiëntie in eerste helft Live

LIVE: Anderlecht gaf Zulte Waregem fameus lesje in efficiëntie in eerste helft

19:21
Sykes scoort voor de ogen van zijn hele familie: goede reden waarom ze er allemaal zijn

Sykes scoort voor de ogen van zijn hele familie: goede reden waarom ze er allemaal zijn

19:30
"Mensen gaan me uitlachen": Scott Parker genoemd als nieuwe trainer van Engelse topclub

"Mensen gaan me uitlachen": Scott Parker genoemd als nieuwe trainer van Engelse topclub

19:00
Wat is er aan de hand met Karetsas? Genk-coach Hayen komt met eerste (korte) update Reactie

Wat is er aan de hand met Karetsas? Genk-coach Hayen komt met eerste (korte) update

18:45
1
Zat Club al met hoofd in Madrid? Bjorn Meijer denkt daar anders over Reactie

Zat Club al met hoofd in Madrid? Bjorn Meijer denkt daar anders over

18:15
'Anderlecht verrast en verandert geweer van schouder in zoektocht naar nieuwe coach'

'Anderlecht verrast en verandert geweer van schouder in zoektocht naar nieuwe coach'

18:30
3
KV Mechelen doet na winst tegen La Louvière een gouden zaak in de strijd voor de Champions Play-Offs

KV Mechelen doet na winst tegen La Louvière een gouden zaak in de strijd voor de Champions Play-Offs

18:00
Paniek in de tent bij Genk: sterkhouder buiten strijd na spectaculaire val?

Paniek in de tent bij Genk: sterkhouder buiten strijd na spectaculaire val?

17:30
KRC Genk verliest kansloos met 0-3 van Standard: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen Reactie

KRC Genk verliest kansloos met 0-3 van Standard: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

16:42
4
"Het bestuur drong aan": Olivier Renard laat zich uit over 'floptransfer' bij RSC Anderlecht

"Het bestuur drong aan": Olivier Renard laat zich uit over 'floptransfer' bij RSC Anderlecht

17:00
1
Zijn club geeft groen licht: Rode Duivel op weg richting Premier League?

Zijn club geeft groen licht: Rode Duivel op weg richting Premier League?

16:00
Dante Vanzeir doet het uitgerekend tegen moederclub KAA Gent: Onur Cinel legt uit

Dante Vanzeir doet het uitgerekend tegen moederclub KAA Gent: Onur Cinel legt uit

16:30
Standard zorgt voor spektakel: grote blunders bezorgen Genk loodzware domper

Standard zorgt voor spektakel: grote blunders bezorgen Genk loodzware domper

15:28
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Bruggeling, maar hij ziet meteen probleem tegen Atlético

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Bruggeling, maar hij ziet meteen probleem tegen Atlético

15:30
Barcelona mikt op absolute sterkhouder Bayern München: dit is zijn antwoord

Barcelona mikt op absolute sterkhouder Bayern München: dit is zijn antwoord

15:00
Laatste woord over Seraing - Kortrijk is na brandincident nog lang niet gezegd

Laatste woord over Seraing - Kortrijk is na brandincident nog lang niet gezegd

14:00
13
Verdediger Genk én bestuur de gebeten hond na zwakke eerste helft tegen Standard: "Rot op"

Verdediger Genk én bestuur de gebeten hond na zwakke eerste helft tegen Standard: "Rot op"

14:30
De dag na de paniek: Union SG komt met nieuws naar buiten over Promise David

De dag na de paniek: Union SG komt met nieuws naar buiten over Promise David

13:00
Start Lemaréchal ook tegen Atlético? Leko velt zijn oordeel over eerste basisplaats Reactie

Start Lemaréchal ook tegen Atlético? Leko velt zijn oordeel over eerste basisplaats

13:15
Opvallend: Ruben Van Gucht wordt vader, vriendin Charlotte Van Looy komt met vlammende boodschap

Opvallend: Ruben Van Gucht wordt vader, vriendin Charlotte Van Looy komt met vlammende boodschap

13:30
3
🎥 Kwam Antwerp hier heel goed weg tegen Union?

🎥 Kwam Antwerp hier heel goed weg tegen Union?

12:30
22
De meest beslissende Belg van Europa dit seizoen: Rudi Garcia kan er niet meer naast kijken

De meest beslissende Belg van Europa dit seizoen: Rudi Garcia kan er niet meer naast kijken

12:00
Dit heeft Antwerp-trainer Joseph Oosting te zeggen na late domper tegen Union SG

Dit heeft Antwerp-trainer Joseph Oosting te zeggen na late domper tegen Union SG

11:30
11
LIVE: Kan Anderlecht eindelijk nog eens winnen op het veld van Zulte Waregem?

LIVE: Kan Anderlecht eindelijk nog eens winnen op het veld van Zulte Waregem?

10:57
Johan Boskamp haalt fel uit: "Als dat klopt, mag die mafketel van mij gelijk oprotten"

Johan Boskamp haalt fel uit: "Als dat klopt, mag die mafketel van mij gelijk oprotten"

11:00
1
Club Brugge is gewaarschuwd: Atlético Madrid walst over Espanyol heen

Club Brugge is gewaarschuwd: Atlético Madrid walst over Espanyol heen

10:30
1
Francky Dury is snoeihard voor Anderlecht

Francky Dury is snoeihard voor Anderlecht

10:00
1
Beerschot-coach Messoudi heeft duidelijke boodschap voor de supporters

Beerschot-coach Messoudi heeft duidelijke boodschap voor de supporters

21/02
8
Coach Vandenbroeck legt uit: waarom Jelle Vossen zijn basisplaats verloor bij Zulte Waregem

Coach Vandenbroeck legt uit: waarom Jelle Vossen zijn basisplaats verloor bij Zulte Waregem

09:30
4
Alles of niets tegen KRC Genk: dit is de vermoedelijke opstelling van Standard

Alles of niets tegen KRC Genk: dit is de vermoedelijke opstelling van Standard

09:00
"Of het nu de ambitie is om de reguliere competitie te winnen?": Wouter Vrancken windt er geen doekjes om

"Of het nu de ambitie is om de reguliere competitie te winnen?": Wouter Vrancken windt er geen doekjes om

08:40
Hubert komt met meer nieuws over (zwaar?) geblesseerde David: "Eerst dachten we dat het om zijn hoofd ging"

Hubert komt met meer nieuws over (zwaar?) geblesseerde David: "Eerst dachten we dat het om zijn hoofd ging"

08:20
2
OHL laat punt liggen tegen Club: Maertens klaar en duidelijk over penaltymisser Schrijvers Reactie

OHL laat punt liggen tegen Club: Maertens klaar en duidelijk over penaltymisser Schrijvers

07:15
Heeft Renard de naam van zijn opvolger bij Anderlecht verklapt? Hallucinante anekdote

Heeft Renard de naam van zijn opvolger bij Anderlecht verklapt? Hallucinante anekdote

07:00
7
LIVE: KRC Genk kan de top zes ruiken, alles of niets voor Standard

LIVE: KRC Genk kan de top zes ruiken, alles of niets voor Standard

06:15

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 26
RSCA Futures RSCA Futures 2-1 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing Uitg KV Kortrijk KV Kortrijk
Lierse SK Lierse SK 1-3 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 1-1 Francs Borains Francs Borains
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-3 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-4 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over 'Anderlecht verrast en verandert geweer van schouder in zoektocht naar nieuwe coach' Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Zulte Waregem - Anderlecht: 0-3 soepkieke soepkieke over La Louvière - KV Mechelen: 0-2 rinus michels rinus michels over "Het bestuur drong aan": Olivier Renard laat zich uit over 'floptransfer' bij RSC Anderlecht Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Kwam Antwerp hier heel goed weg tegen Union? TatstOn TatstOn over Wat is er aan de hand met Karetsas? Genk-coach Hayen komt met eerste (korte) update Andreas2962 Andreas2962 over Champagne de koelkast in voor indrukwekkend Beveren: Beerschot speelt stoorzender Vital Verheyen Vital Verheyen over Laatste woord over Seraing - Kortrijk is na brandincident nog lang niet gezegd prKV prKV over KRC Genk - Standard: 0-3 SmurF SmurF over KRC Genk verliest kansloos met 0-3 van Standard: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved