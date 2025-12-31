Filip Joos maakt JPL-speler helemaal af: "Voor hem is het voorbij"

Het zijn niet de beste weken geweest voor Marco Ilaimaharitra. De speler was tijdens het kerstvoetbal aanvoerder tegen STVV, maar ging samen met zijn ploeg helemaal onderuit in het slot van de match.

Marco Ilaimaharitra speelde in het voorjaar nog een aantal goede en belangrijke wedstrijden voor KV Kortrijk, maar de verdedigende middenvelder kon de degradatie voor zijn team niet meer voorkomen. Daarna volgde de transfer naar Standard.

Standard heeft een probleem op het middenveld

Daar begon hij meteen gretig en hij verdween lange tijd niet uit de basisploeg. In zijn eerste weken was hij onstuimig met snel vier gele kaarten, maar daarna speelde hij een aantal betere wedstrijden voor de Rouches.

De voorbije maanden gaat het echter van kwaad naar erger. Er was een liesblessure, er was een schorsing na een rode kaart én er was een schorsing na zijn vijfde gele kaart. Daardoor verdween hij wat uit de ploeg en daalde ook zijn matchritme.

Het is voorbij voor Ilaimaharitra

Zijn match tegen STVV was dan ook niet goed, al mocht Ilaimaharitra wel de aanvoerdersband dragen. "Sorry, maar Ilaimaharitra, dat is voor mij voorbij. En ook altijd dat zagen op het veld", was Filip Joos zeer streng voor hem in 90 Minutes.



Het teveel aan gele kaarten maakt het extra pijnlijk: "Zijn gele kaarten zijn ook terecht. En hij speelt ook slecht", aldus nog Joos. "Titraoui is vijf keer beter." Steven Defour bond de kat de bel aan: "Charleroi zou hem niet laten gaan hebben ..."