Viel de schade mee? Meer nieuws over Konstantinos Karetsas na spectaculaire val

Er waren zondag zorgen om Konstantinos Karetsas, die slecht neerkwam bij een val. Daags nadien is er geruststellend nieuws.

Konstantinos Karetsas bleef na een duel met Ibrahim Karamoko tegen Standard op de grond liggen en kon niet meteen rechtstaan. Het stadion hield enkele minuten de adem in terwijl de jonge speler verzorgd werd op het veld.

Meer schrik dan schade

Volgens Het Laatste Nieuws hebben de eerste onderzoeken de ongerustheid weggenomen. De speler hoefde niet naar het ziekenhuis en kon 's avonds gewoon naar huis. Een hersenschudding werd uitgesloten.

Genk-coach Nicky Hayen gaf na afloop al snel wat extra uitleg. Hij vertelde dat Karetsas na de botsing een versnelling van zijn hartslag voelde, waarschijnlijk veroorzaakt door de schrik van het contact.

Beschikbaar tegen Dinamo Zagreb?

Als hij een hersenschudding had opgelopen, dan had Karetsas zeker een week aan de kant gestaan. Normaal gezien is de Griek echter inzetbaar voor de volgende wedstrijd van KRC Genk, tegen Dinamo Zagreb.

Lees ook... Peter Vandenbempt wijst Genk-speler aan: "Had een horrormiddag"
In de heenmatch won Genk met 1-3. Karetsas gaf toen de assist voor de openingstreffer van Bryan Heynen. Het blijft nog wel afwachten of Hayen hem opnieuw zal opstellen.

