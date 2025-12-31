'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'

'Duurste transfer ooit voor Club Brugge, maar niet naar absolute topclub'
In het Sporza‑programma Eén‑tweetje gaven Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck hun analyse over enkele spelers uit de Jupiler Pro League. Daarbij kwam ook Christos Tzolis uitgebreid aan bod.

Analyse van zijn sportieve traject

Van der Elst benadrukte dat Tzolis klaar lijkt voor een volgende stap in zijn loopbaan. Hij vertelde dat “Tzolis waarschijnlijk de duurste uitgaande transfer ooit van Club Brugge wordt.” Die inschatting sluit aan bij de sterke prestaties van de aanvaller in de competitie.

Club Brugge mikt volgens diverse bronnen op een transferbedrag van veertig miljoen euro bij een eventuele verkoop. Dat bedrag zou de speler in de hoogste categorie van uitgaande transfers binnen België plaatsen.

Interesse van buitenlandse clubs

Vanhaezebrouck gaf aan dat de absolute topclubs niet meteen in beeld komen. Hij stelde dat “clubs zoals Real Madrid, Barcelona en Manchester City waarschijnlijk niet zullen aankloppen.” Volgens hem kunnen ploegen net onder dat niveau wel een poging ondernemen.

Die categorie omvat teams die structureel Europees actief zijn en bereid zijn om in jonge profielen te investeren. Voor Tzolis opent dat een breed spectrum aan potentiële bestemmingen.

Marktpositie en verwachtingen

De combinatie van leeftijd, rendement en contractuele situatie maakt dat de speler een aanzienlijk marktpotentieel heeft. Brugge houdt rekening met concrete interesse zodra de zomer nadert. Vanhaezebrouck beschouwt Tzolis bovendien als de grote favoriet voor de Gouden Schoen. In zijn rangschikking volgt Hans Vanaken als tweede.

