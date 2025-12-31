Rigaux spreekt wel heel duidelijke taal over het ontslag van Hayen

Foto: © photonews

Dévy Rigaux blikte in de HLN‑voetbalpodcast terug op een intens jaar voor Club Brugge. Daarbij kwam ook het ontslag van Nicky Hayen uitvoerig aan bod.

Terugblik op het sportieve jaar

Rigaux verwees naar de hoogtepunten van 2025, waaronder de bekerwinst tegen Anderlecht. Voor hem blijft dat het belangrijkste moment van het jaar, passend bij de ambitie om prijzen te pakken. Hij koppelde die prestaties ook aan eerdere successen in Europa.

In dat verband gebruikte hij het voorbeeld van de kwalificatie tegen Atalanta en de duels met Monaco en Barcelona. Hij vertelde dat “er één ding ontbrak in 2025, en dat is de titel.” Daarmee gaf hij aan dat de focus volledig op 2026 ligt.

Het moeilijke moment van het jaar

Het vertrek van Hayen omschreef Rigaux als de zwaarste beslissing. Hij benadrukte dat de coach een grote rol speelde in de recente successen. Volgens hem was er veel waardering voor de persoon en de professional.

Toch wees hij op de realiteit van topsport. Rigaux stelde dat “het om kansen maximaliseren draait om kampioen te worden.” Die redenering lag aan de basis van de keuze om in te grijpen.

Interne afwegingen

De beslissing kwam voor het publiek onverwacht, maar intern was de analyse duidelijk. Rigaux vertelde dat zij het beste zicht hadden op de situatie. Daarom werd gekozen om tijdig te handelen en de sportieve lijn te bewaken. Hij verwees ook naar de positieve afsluiting van het jaar onder Ivan Leko. De winterstage moet volgens hem de basis leggen voor de tweede seizoenshelft.

Nieuwe start voor Hayen

Rigaux gaf aan dat hij tevreden is dat Hayen snel opnieuw aan de slag kon. Hij besloot dat “Genk een heel goeie keuze heeft gemaakt voor hun club.” Daarmee onderstreepte hij dat de waardering voor Hayen overeind blijft.

