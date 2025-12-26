Datum: 26/12/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20
Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
127 reacties
Foto: © photonews

Club Brugge heeft vrijdagavond de topper tegen Genk gewonnen met 3-5. Voor Nicky Hayen was het een debuut in mineur als Genk-coach.

Vrijdagnamiddag werd de langverwachte topper tussen KRC Genk en Club Brugge gespeeld. Bij blauw-zwart startten Tzolis en Mechele in de basis. Nicky Hayen zette Sor in de basis voor Palacios bij de Limburgers.

Nog voor de wedstrijd begon kregen we al een opvallend moment. De stadionomroeper riep de naam van Nicky Hayen af, die een warm welkom van het Genkse publiek kreeg, maar ook luid applaus van het volledige bezoekersvak. 

De wedstrijd begon redelijk rustig, voor beide ploegen was het was zoeken. Na een klein kwartier duwde Club de gaspedaal meer in en kwam Genk goed weg toen Vermant van dichtbij op Van Crombrugge kopte. Een seconde of 15 later was het wel prijs.

Genkse verdediging wankelt

Tzolis gaf een korte corner tot bij Vetlesen die zich draaide en het leer heerlijk in doel krulde. Genk was van slag en Club domineerde. Na 22 minuten spelen viel de tweede goal. Tzolis gaf tot bij Vermant, die moederziel alleen voor doel stond. De spits twijfelde niet en ramde de 0-2 tegen de netten.

Genk zat diep in de problemen, maar Sor gaf de Limburgers snel weer hoop. Twee minuten de dubbele achterstand gaf Oh een fantastische bal tot bij de flankaanvaller die in één tijd afwerkte. Het momentum van Club verdween wat, maar toch volgde de 1-3 nog voor de pauze.

Door slecht uitverdedigen van Smets veroverde Vermant het leer in het strafschopgebied van Genk. Die gaf met een hakje tot bij Vetlesen. De middenvelder gaf voor tot bij Vanaken die het leer makkelijk kon binnen tikken. 

Hayen grijpt in

Hayen greep in tijdens de rust en liet Oh binnen, Mirisola mocht invallen. Na vijf minuten in de tweede helft viel het vijfde doelpunt van de wedstrijd. Heymans knikte een vrije trap van Hrosovsky netjes in doel. De Cegeka Arena leefde weer helemaal op.

De thuisploeg nam de wedstrijd in handen na de 2-3, al had Racing het nog moeilijk om het balbezit te vertalen naar volwaardige kansen. Dat was tot Junya Ito inviel. De Japanner stond vier minuten op het veld voor hij de Cegeka Arena helemaal deed ontploffen.

Stankovic en Sandra beslissen de wedstrijd

Hij dribbelde voorbij alles en iedereen, bijna tot in het doel, voor hij prima afwerkte: 3-3 en het dak ging eraf. Maar de vreugde duurde niet lang. Enkele minuten later kreeg Stankovic een zee van ruimte na een corner. Hij plaatste het leer op fantastische wijze in de verste hoek. 

Enkele minuten voor het einde van de partij beging Siquet hands in het eigen strafschopgebied. De VAR riep Visser naar het scherm, maar hij negeerde het advies en gaf Genk geen penalty. Invaller Cisse Sandra maakte er helemaal op het einde nog 3-5 van.

Door deze spectaculaire overwinning klimt Club Brugge naar een voorlopige eerste plaats met 41 punten. Genk blijft zevende met 25 punten. Hayen heeft nog werk genoeg tijdens de winterstop.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' 5.5 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/23 (43.5%)
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 81' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 36/38 (94.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 53/63 (84.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid   90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 48/50 (96%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Medina Yaimar   72' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 32/42 (76.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Hrosovský Patrik A 81' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 38/47 (80.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 35/45 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Heymans Daan 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/44 (75%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/5
Meer statistieken
Sor Yira Collins 72' 7.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Oh Hyun-Gyu A   45' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bank
Steuckers Jarne 9' 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
Meer statistieken
Ito Junya 18' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Lawal Tobias 0'  
Nkuba Ken 9' 5.3  
Meer statistieken
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Palacios Adrian A 18' 5.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Erabi Jusef 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 90' 6.3 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/22 (9.1%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani   65' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 24/35 (68.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ordonez Joel   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 46/54 (85.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 49/56 (87.5%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Vetlesen HugoA 90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 52/59 (88.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Tzolis Christos A A A 90' 8.8 -
  • Assists: 3
  • Nauwkeurige passes: 30/41 (73.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Vermant Romeo  74' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Tresoldi Nicolò A 16' 6.5 -
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sandra Cisse 0' 6.7  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Meijer Bjorn 0' 5.9  
Meer statistieken
Osuji Vince 0'  
Siquet Hugo 25' 6.0 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
De Corte Axl 0'  
Furo Kaye 0'  
Herbeleef KRC Genk - Club Brugge
Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Union SG Union SG
Standard Standard 18:30 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 27/12 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 27/12 Westerlo Westerlo
