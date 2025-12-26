Club Brugge en Genk zorgen voor waanzinnige topper met acht doelpunten

Club Brugge heeft vrijdagavond de topper tegen Genk gewonnen met 3-5. Voor Nicky Hayen was het een debuut in mineur als Genk-coach.

Vrijdagnamiddag werd de langverwachte topper tussen KRC Genk en Club Brugge gespeeld. Bij blauw-zwart startten Tzolis en Mechele in de basis. Nicky Hayen zette Sor in de basis voor Palacios bij de Limburgers.

Nog voor de wedstrijd begon kregen we al een opvallend moment. De stadionomroeper riep de naam van Nicky Hayen af, die een warm welkom van het Genkse publiek kreeg, maar ook luid applaus van het volledige bezoekersvak.

De wedstrijd begon redelijk rustig, voor beide ploegen was het was zoeken. Na een klein kwartier duwde Club de gaspedaal meer in en kwam Genk goed weg toen Vermant van dichtbij op Van Crombrugge kopte. Een seconde of 15 later was het wel prijs.

Genkse verdediging wankelt

Tzolis gaf een korte corner tot bij Vetlesen die zich draaide en het leer heerlijk in doel krulde. Genk was van slag en Club domineerde. Na 22 minuten spelen viel de tweede goal. Tzolis gaf tot bij Vermant, die moederziel alleen voor doel stond. De spits twijfelde niet en ramde de 0-2 tegen de netten.

Genk zat diep in de problemen, maar Sor gaf de Limburgers snel weer hoop. Twee minuten de dubbele achterstand gaf Oh een fantastische bal tot bij de flankaanvaller die in één tijd afwerkte. Het momentum van Club verdween wat, maar toch volgde de 1-3 nog voor de pauze.





Door slecht uitverdedigen van Smets veroverde Vermant het leer in het strafschopgebied van Genk. Die gaf met een hakje tot bij Vetlesen. De middenvelder gaf voor tot bij Vanaken die het leer makkelijk kon binnen tikken.

Hayen grijpt in

Hayen greep in tijdens de rust en liet Oh binnen, Mirisola mocht invallen. Na vijf minuten in de tweede helft viel het vijfde doelpunt van de wedstrijd. Heymans knikte een vrije trap van Hrosovsky netjes in doel. De Cegeka Arena leefde weer helemaal op.

De thuisploeg nam de wedstrijd in handen na de 2-3, al had Racing het nog moeilijk om het balbezit te vertalen naar volwaardige kansen. Dat was tot Junya Ito inviel. De Japanner stond vier minuten op het veld voor hij de Cegeka Arena helemaal deed ontploffen.

Stankovic en Sandra beslissen de wedstrijd

Hij dribbelde voorbij alles en iedereen, bijna tot in het doel, voor hij prima afwerkte: 3-3 en het dak ging eraf. Maar de vreugde duurde niet lang. Enkele minuten later kreeg Stankovic een zee van ruimte na een corner. Hij plaatste het leer op fantastische wijze in de verste hoek.

Enkele minuten voor het einde van de partij beging Siquet hands in het eigen strafschopgebied. De VAR riep Visser naar het scherm, maar hij negeerde het advies en gaf Genk geen penalty. Invaller Cisse Sandra maakte er helemaal op het einde nog 3-5 van.

Door deze spectaculaire overwinning klimt Club Brugge naar een voorlopige eerste plaats met 41 punten. Genk blijft zevende met 25 punten. Hayen heeft nog werk genoeg tijdens de winterstop.