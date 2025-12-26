Vrouw van Nicky Hayen bestookt met berichtjes na aanstelling van haar man bij Genk

Het Laatste Nieuws sprak met Vera Duchateau over de periode na het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge. De gebeurtenissen brachten hun gezin tijdelijk in een intense en drukke fase.

Steunbetuigingen na het ontslag

In de dagen na het vertrek van Hayen probeerde het gezin vooral samen tijd door te brengen. Ze trokken onder meer naar vrienden in Hamburg en bezochten de kerstmarkt in Sint‑Truiden. De reacties die ze daar ontvingen, omschrijft Duchateau als bijzonder warm.

“Nicky heeft zoveel steun gekregen. Van overal. Dat heeft hem deugd gedaan. Maar ook mij en de kinderen”, klinkt het. De dagen nadien beantwoordde ze onafgebroken berichten van vrienden, kennissen en mensen die ze lang niet had gehoord.

Ook via sociale media bedankte ze iedereen persoonlijk. “Zij doen de moeite om ons iets te laten weten, dan is het niet meer dan logisch dat ik iets terugstuur.” Ondanks de teleurstelling bleef Hayen niet stilstaan. Twee weken later meldde Racing Genk zich met een voorstel.

Veel berichtjes

Duchateau liet de beslissing volledig aan hem over. “Ik heb Nicky de keuze laten maken”, zegt Vera. “Hij weet wat zijn ambitie is en hij heeft zijn gevoel gevolgd.”

Duchateau kreeg intussen al berichten van partners van voormalige trainers en spelers van Genk. Hun reacties waren unaniem positief. “Genk is bovendien een warme club. Ik heb al berichtjes gekregen van vrouwen van ex‑trainers en spelers van Genk. Hun boodschap was altijd dezelfde: ‘Hele mooie club, je gaat er een fijne tijd beleven’”, besluit ze.