Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen

Foto: © photonews

Gaat Hans Vanaken begin januari een vierde Gouden Schoen winnen? Nee, zegt de Rode Duivel zelf, die vindt dat ploegmaat Christos Tzolis de trofee meer verdient.

Op 11 januari wordt de Gouden Schoen uitgereikt aan de beste speler van het Belgische kampioenschap over het kalenderjaar 2025. Dan zullen we weten wie Hans Vanaken opvolgt.

Bij de gebruikelijke favorieten kan Hans Vanaken voor de vierde keer nog wat extra geschiedenis schrijven in de Jupiler Pro League door deze prestigieuze trofee te winnen. Toch geeft hij zichzelf niet veel kans.

Hans Vanaken ziet Christos Tzolis de Gouden Schoen winnen

Maar de drievoudige winnaar ziet zichzelf dit keer niet per se als topfavoriet. Na de zege van Club Brugge tegen Racing Genk was de Rode Duivel daar bij DAZN heel duidelijk over.

"Ik denk niet dat ik veel kans maak om hem te winnen. Ik ben heel tevreden over mijn seizoen, maar ik denk dat Christos Tzolis hem veel meer verdient dan ik", klonk het nederig.

Lees ook... Coach van Europese topclub is duidelijk over sterkhouder Club Brugge: "Ik ben zijn grootste fan"
Om in aanmerking te komen moet een speler zowel het einde van vorig seizoen als het begin van dit seizoen gespeeld hebben (tenzij er sprake is van grote dominantie in één periode). Dat maakt Vanaken en Tzolis de grote favorieten, met de Griek die momenteel een kleine voorsprong lijkt te hebben.

