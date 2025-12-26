Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge
Foto: © photonews

Cercle Brugge en Union SG hebben hun jaar 2025 afgesloten met een pittig 1-1 gelijkspel. Beide ploegen schieten weinig op met dat puntje, maar de Brusselaars sluiten natuurlijk wel het jaar af op de eerste plaats.

Zowel Cercle Brugge als Union SG konden de drie punten in de laatste wedstrijd van de jaargang zeker gebruiken. De thuisploeg om de kloof op Dender wat uit te breiden en wat ademruimte te gaan krijgen, de bezoekers wilden hun kloof op Club Brugge intact houden.

Dat deden beide ploegen met een nieuwe naam. Een zieke Diop verhuisde bij Cercle Brugge naar de bank, zijn plek werd ingenomen door Diakité. Warleson bleef wel gewoon staan in doel. Ook bij Union SG  was er één wissel: Guilherme verving Niang, die in extremis werd opgeroepen voor de Afrika Cup. 

Rasmussen met snelle voorsprong, strafschop zorgt voor 1-1 bij de rust

Cercle Brugge wilde meteen de match in handen nemen en na een halve minuut kwamen ze ook al op voorsprong via Ngoura, maar op aangeven van de VAR werd het doelpunt geannuleerd vanwege buitenspel.

Aan de overkant was het op het kwartier wél raak. Rasmussen mocht vrij aanleggen vanop zo'n twintig meter en poeierde de bal prima in de lage hoek, al had Warleson misschien iets meer kunnen proberen in die fase.



Het gaf Cercle Brugge wel het signaal om wat meer aan aanvallen te gaan denken. Warleson moest eerst nog Promise David van de 0-2 houden, maar daarna kwamen ze wel meer en meer opzetten. Dat leverde uiteindelijk een strafschop op - omgezet door Magnée - na handspel van Union SG.

En zo speelt de arbitrage toch weer zijn rol: twee uitsluitingen na de pauze

De tweede helft? Die was veel slordiger. Beide ploegen probeerden wel, maar veel grote kansen kregen we eigenlijk niet meer. Wel was er nog de nodige opschudding. Eerst kreeg Diaby snel na elkaar twee keer geel.

Wat later moest ook Burgess er nog uit met twee keer geel, tot groot jolijt van de thuissupporters. Aan de uitslag veranderde het niets meer: 1-1, een gelijkspel waar beide ploegen eigenlijk iets mee opschieten in de stand. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 90' 7.4 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/29 (20.7%)
Meer statistieken
Diakite Ibrahim 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 18/29 (62.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Utkus Edgaras 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/15 (33.3%)
Meer statistieken
Ravych Christiaan 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 12/22 (54.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/16 (25%)
Meer statistieken
Nazinho Flavio 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/24 (45.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/10 (0%)
  • Balverliezen: 26
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 29/39 (74.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Agyekum Lawrence 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 6.9 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/29 (41.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Ngoura Steve 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Kakou Emmanuel 0'  
Erick 0'  
Minda Alan 0'  
Konate Valy 0'  
Diaby Ibrahima   30' 5.5 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Delanghe Maxime 0'  
Jurado Heriberto 0'  
De Wilde Nils 0' 6.4  
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Diop Edan 0'  
Kouassi Krys 0' 6.5  
Meer statistieken
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.4 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Sykes Ross   90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 46/61 (75.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/22 (36.4%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Burgess Christian   87' 6.2 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 53/67 (79.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Leysen Fedde 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 59/67 (88.1%)
Meer statistieken
Khalaili Anan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 32/45 (71.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Rasmussen Mathias 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/48 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 37/47 (78.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Smith Guilherme   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/38 (76.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/7 (28.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Giger Marc 60' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 72' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
David Promise 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 6/15 (40%)
  • Schoten op doel: 4/7
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Fuseini Mohammed 0'  
Rodriguez Kevin 30' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 18' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kavlashvili Giorgi 0'  
François Guillaume 0'  
Patris Louis 0' 6.3  
Meer statistieken
Makaté Cristian 0'  
