Union SG als leider 2026 in, maar Brusselaars lijden duur puntenverlies bij Cercle Brugge

Cercle Brugge en Union SG hebben hun jaar 2025 afgesloten met een pittig 1-1 gelijkspel. Beide ploegen schieten weinig op met dat puntje, maar de Brusselaars sluiten natuurlijk wel het jaar af op de eerste plaats.

Zowel Cercle Brugge als Union SG konden de drie punten in de laatste wedstrijd van de jaargang zeker gebruiken. De thuisploeg om de kloof op Dender wat uit te breiden en wat ademruimte te gaan krijgen, de bezoekers wilden hun kloof op Club Brugge intact houden.

Dat deden beide ploegen met een nieuwe naam. Een zieke Diop verhuisde bij Cercle Brugge naar de bank, zijn plek werd ingenomen door Diakité. Warleson bleef wel gewoon staan in doel. Ook bij Union SG was er één wissel: Guilherme verving Niang, die in extremis werd opgeroepen voor de Afrika Cup.

Rasmussen met snelle voorsprong, strafschop zorgt voor 1-1 bij de rust

Cercle Brugge wilde meteen de match in handen nemen en na een halve minuut kwamen ze ook al op voorsprong via Ngoura, maar op aangeven van de VAR werd het doelpunt geannuleerd vanwege buitenspel.

Aan de overkant was het op het kwartier wél raak. Rasmussen mocht vrij aanleggen vanop zo'n twintig meter en poeierde de bal prima in de lage hoek, al had Warleson misschien iets meer kunnen proberen in die fase.







Het gaf Cercle Brugge wel het signaal om wat meer aan aanvallen te gaan denken. Warleson moest eerst nog Promise David van de 0-2 houden, maar daarna kwamen ze wel meer en meer opzetten. Dat leverde uiteindelijk een strafschop op - omgezet door Magnée - na handspel van Union SG.

En zo speelt de arbitrage toch weer zijn rol: twee uitsluitingen na de pauze

De tweede helft? Die was veel slordiger. Beide ploegen probeerden wel, maar veel grote kansen kregen we eigenlijk niet meer. Wel was er nog de nodige opschudding. Eerst kreeg Diaby snel na elkaar twee keer geel.

Wat later moest ook Burgess er nog uit met twee keer geel, tot groot jolijt van de thuissupporters. Aan de uitslag veranderde het niets meer: 1-1, een gelijkspel waar beide ploegen eigenlijk iets mee opschieten in de stand.