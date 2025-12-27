Eindejaarsmoeheid bij de leider? "Jullie hebben ook een pauze nodig, niet?"

Union SG komt in deze periode aan het einde van het jaar moeilijk vooruit. De vermoeidheid begint voelbaar te worden, ook al wil David Hubert dit niet te makkelijk als excuus gebruiken. De 6 op 15 heeft wel zijn wonden geslagen.

Op bezoek bij Cercle Brugge heeft Union Saint-Gilloise zijn derde gelijkspel in de laatste vier competitiewedstrijden behaald. De recente balans van 6 op 15 stelde Club Brugge in staat om tot op één punt te naderen. "We vergaten de wedstrijd te beslissen", betreurde David Hubert na de wedstrijd, geïnterviewd door de RTBF.

De zoektocht naar een tweede adem voor Union SG

De coach van Union SG doelt met name op de grote gemiste kansen van Anouar Ait El Hadj en Promise David bij een 0-1 stand. Is de fysieke en mentale vermoeidheid, die zich de afgelopen vrij intense weken heeft opgestapeld, genoeg om dat uit te leggen? "Daarom hebben ze vorig jaar allemaal hard gewerkt. We verschuilen ons daar niet achter en zullen dat ook nooit doen."

"Ook al was deze laatste periode niet geweldig, ze was wel leerzaam. We zullen veel leren. We wisten dat dit zou komen en fysiek zwaar zou zijn. Het is een belangrijke leerschool in zowel de individuele ontwikkeling als die van de club. Deze ervaring zal ons in de toekomst beter maken", vervolgde Hubert.

Tegenstanders hebben respect voor Union SG

De hoofdtrainer van de Union merkt ook de 2,27 verwachte doelpunten op die zijn team heeft afgedwongen: "We hebben een duidelijk idee van wat we willen creëren. Er zijn steeds meer teams die zich aanpassen. Dat maakt deel uit van het respect voor onze nieuwe status. We moeten nieuwe manieren vinden om deze teams uit hun spel te halen."

Lees ook... Veelzeggende duim naar beneden: eerste barstjes in de relatie tussen Union en zijn fans?›

De winterstop komt op het juiste moment: "We hebben allemaal zeven dagen om fysiek en mentaal op te laden. Zo kunnen we op 4 januari terugkomen met de ambitie om onze doelen na te streven. We hebben allemaal deze pauze nodig. Jullie ook, nietwaar? Het was een zeer intense periode."