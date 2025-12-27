KV Mechelen KV Mechelen
KV Mechelen schiet te laat wakker om Dender te kloppen en stelt het met voorsprong van vier punten op Antwerp
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
Foto: © photonews

KV Mechelen kreeg de gelegenheid om zijn plek in de top vijf te verstevigen en zelfs weer in te lopen op Anderlecht. Dender verloor echter voor de derde uitmatch op rij niet. Zo doet Malinwa het bij de jaarwisseling met een voorsprong van vier in plaats van zes punten op nummer 7 Antwerp.

Beide ploegen verloren op de vorige speeldag: er mochten dus wel wat wijzingen aan de opstellingen verwacht worden. Bij Mechelen viel op dat met Zekri en Özdemir twee youngsters in de ploeg kwamen. Bij Dender kwamen er met De Fougerolles, Kvet en Toshevski drie andere namen aan de start. Die konden een vroege achterstand niet vermijden.

Cools kopte een voorzet van Servais in de voeten van Koudou en de Fransman pakte uit met een strakke, lage knal in de linkerbenedenhoek. Een fraaie 1-0, waarna het publiek wel op zijn honger bleef zitten. KVM trok zoals wel vaker bij een voorsprong achteruit en bij Dender ontbrak de kwaliteit om echt terug te slaan. Tot in het slot van de eerste helft.

Eerst kreeg Gonçalves nog een domme gele kaart omdat hij ruzie had met ref Ledda over de plek waar een vrijschop mocht genomen worden. Het had evengoed een slim afleidingsmanoeuvre kunnen zijn, want Nsimba zag na de vrijschop van Gonçalves zijn afgeweken schot tegen de paal gaan. De Dender-spits scoorde bij de volgende kans wél, maar wegens voorafgaand handspel van Kvet ging het feestje niet door.

Mechelen mocht de VAR-tussenkomst van Laforge, wiens oordeel op basis van de beelden bevestigd werd door Ledda, dankbaar zijn. Na de pauze was het vooral doelman Miras voor wie de meeste dankbaarheid weggelegd was. De Spanjaard duwde een verre vrije trap van Gonçalves over en had een kattensprong in huis op een poging van Kvet.

Dender maakt verdiend gelijk

Het kon echter niet blijven duren, met een Dender dat bleef aandringen. Gonçalves bleef de man van de stilstaande fases. Toshevski kopte de hoekschop van de Fransman mooi in de linkerhoek (1-1). Het incasseren van de gelijkmaker was eindelijk wel genoeg om KV wakker te doen schieten. Koudou liet na zijn tweede van de avond te maken.

Het begon bij een prima voorzet van Servais naar Lauberbach. Dietsch kwam slechts tussen met een slap handje, Koudou schoot de herneming wild over. Dichter bij de 2-1 kwam KVM niet en in het slot kon het ook nog 1-2 worden. Miras was de spelbreker voor Dender bij het schot van Nsimba en de kopbal van Cools. Ook na de late uitsluiting voor De Fougerolles bleef het 1-1. 

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 8.68 -
  • Reddingen: 8
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/28 (35.7%)
Meer statistieken
St. Jago Tommy 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 55/62 (88.7%)
Meer statistieken
Konaté Mory   89' 6.89 -
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Diouf Gora   90' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 29/39 (74.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 5
Meer statistieken
Koudou Therence 89' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/53 (73.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Servais Mathis 90' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 28/37 (75.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 90' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Zekri Moncef 65' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ozdemir Halil 65' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Lauberbach Lion 90' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 25/35 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Halhal Redouane 25' 6.95 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Teague Ryan 1' 6.38  
Meer statistieken
Kireev Maxim 25' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bandé Hassane 0'  
Van Ingelgom Tijn 0'  
Golic Lovro 0'  
Vanrafelghem Keano 1' 6.49  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bafdili Bilal 0'  
Decoene Massimo 0'  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 90' 6.98 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/20 (35%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 78' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 14/23 (60.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Cools Kobe 90' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 23/33 (69.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan A   90' 7.06 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/58 (67.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/9 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/19 (36.8%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
De Fougerolles Luc   89' 5.49 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/40 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Kvet Roman   90' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 31/43 (72.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 28/37 (75.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm 83' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 18/29 (62.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 90' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Nsimba Bruny 90' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Toshevski David  78' 7.39 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Sambu Marsoni 12' 6.35 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Marsoni Sambu Mansoni Junior 12' -
Fortin Louis 0'  
Koton Krzysztof 0'  
Rodes Nathan 7' 6.42  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Attah Kadiri Jordan 0'  
Hrnčár David 0'  
Jahanbakhsh Alireza 0' 6.52  
Meer statistieken
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
Berte Mohamed 12' 6.88 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
