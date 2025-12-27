KV Mechelen schiet te laat wakker om Dender te kloppen en stelt het met voorsprong van vier punten op Antwerp

KV Mechelen kreeg de gelegenheid om zijn plek in de top vijf te verstevigen en zelfs weer in te lopen op Anderlecht. Dender verloor echter voor de derde uitmatch op rij niet. Zo doet Malinwa het bij de jaarwisseling met een voorsprong van vier in plaats van zes punten op nummer 7 Antwerp.

Beide ploegen verloren op de vorige speeldag: er mochten dus wel wat wijzingen aan de opstellingen verwacht worden. Bij Mechelen viel op dat met Zekri en Özdemir twee youngsters in de ploeg kwamen. Bij Dender kwamen er met De Fougerolles, Kvet en Toshevski drie andere namen aan de start. Die konden een vroege achterstand niet vermijden.

Cools kopte een voorzet van Servais in de voeten van Koudou en de Fransman pakte uit met een strakke, lage knal in de linkerbenedenhoek. Een fraaie 1-0, waarna het publiek wel op zijn honger bleef zitten. KVM trok zoals wel vaker bij een voorsprong achteruit en bij Dender ontbrak de kwaliteit om echt terug te slaan. Tot in het slot van de eerste helft.

Eerst kreeg Gonçalves nog een domme gele kaart omdat hij ruzie had met ref Ledda over de plek waar een vrijschop mocht genomen worden. Het had evengoed een slim afleidingsmanoeuvre kunnen zijn, want Nsimba zag na de vrijschop van Gonçalves zijn afgeweken schot tegen de paal gaan. De Dender-spits scoorde bij de volgende kans wél, maar wegens voorafgaand handspel van Kvet ging het feestje niet door.

Mechelen mocht de VAR-tussenkomst van Laforge, wiens oordeel op basis van de beelden bevestigd werd door Ledda, dankbaar zijn. Na de pauze was het vooral doelman Miras voor wie de meeste dankbaarheid weggelegd was. De Spanjaard duwde een verre vrije trap van Gonçalves over en had een kattensprong in huis op een poging van Kvet.





Dender maakt verdiend gelijk

Het kon echter niet blijven duren, met een Dender dat bleef aandringen. Gonçalves bleef de man van de stilstaande fases. Toshevski kopte de hoekschop van de Fransman mooi in de linkerhoek (1-1). Het incasseren van de gelijkmaker was eindelijk wel genoeg om KV wakker te doen schieten. Koudou liet na zijn tweede van de avond te maken.

Het begon bij een prima voorzet van Servais naar Lauberbach. Dietsch kwam slechts tussen met een slap handje, Koudou schoot de herneming wild over. Dichter bij de 2-1 kwam KVM niet en in het slot kon het ook nog 1-2 worden. Miras was de spelbreker voor Dender bij het schot van Nsimba en de kopbal van Cools. Ook na de late uitsluiting voor De Fougerolles bleef het 1-1.