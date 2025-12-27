🎥 Vanderbiest licht gebeten en vloekt op nieuw probleem KV Mechelen: "Daar zakt mijn broek van af"

Van een donderpreek van Fred Vanderbiest is geen sprake. Wel is er ontgoocheling bij KV Mechelen na het gelijkspel met Dender en zijn stilstaande fases in defensief opzicht plots een aandachtspunt.

Trainer Fred Vanderbiest erkent in zijn algemene analyse hieronder dat het geleverde spel van zijn ploeg niet goed genoeg was en de bezoekers verdiend een punt mee naar huis namen. Hij vond het jammer dat Mechelen voor de tweede week op rij een doelpunt slikte op stilstaande fase. Die tegentreffers doen KVM het jaar beëindigen met een 1 op 6.

Over die standaardsituaties gingen we nog even door: moet de aanpak nu veranderd worden? "Neen, slechts 4 van onze 22 tegendoelpunten kwamen er op stilstaande fase. Ook in onze verdediging hebben we nochtans veel gewisseld. Ik stoor mij vooral aan het dom weggeven van stilstaande fases. Als je ziet hoe we de hoekschop weggeven waaruit de 1-1 valt, daar zakt mijn broek van af."

Vanderbiest kreeg de vraag of hij de spelers een preek gaf. "Ik zal het voor de 27 000ste keer herhalen: onze doelstelling was zo snel mogelijk safe te zijn en het de grote ploegen moeilijk te maken", reageerde hij licht geprikkeld. "Als je na 20 matchen met 31 punten 5e staat, heb je het goed gedaan, zo simpel is het. Ook met de doorgevoerde verjonging in gedachten. Wat niet wegneemt dat je ontgoocheld bent met deze 1-1."

Vanderbiest wilde starten met elftal waar hij mee eindigde

Een reden voor de prestatie van zaterdagavond lag volgens de coach ook bij de gevolgen van eerdere blessures die sommige spelers nog met zich meeslepen. Bijvoorbeeld een Halhal en Kireev konden nog maar 25 minuten aan. Eigenlijk wou Vanderbiest van start gaan met het elftal waarmee hij het laatste halfuur heeft gespeeld.

Ook nu nog kampt Mechelen nog met een lange lijst aan afwezigen. "Daar heb ik nooit tamtam over gemaakt", stipt Vanderbiest aan. "Daar ga ik mij ook nu niet achter verschuilen." Ongeacht de factoren was het in elk geval geen spetterende wedstrijd om het jaar mee af te sluiten.