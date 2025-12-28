Reactie 🎥 Hayk Milkon wil uitleg van scheidsrechtersbaas Lardot horen na VAR-moment in Mechelen

🎥 Hayk Milkon wil uitleg van scheidsrechtersbaas Lardot horen na VAR-moment in Mechelen
Niet voor het eerst dit seizoen denkt Hayk Milkon het zijne van bepaalde beslissingen van de refs. De trainer van Dender kijkt nu al uit naar het oordeel van scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot.

Hayk Milkon heeft de intensiteit geprezen waar zijn spelers mee voor de dag kwamen in Mechelen. Wat hij voorts nog te zeggen had, kunt u hieronder zien in zijn analyse. "We moesten achtervolgen, maar daar zijn we heel rustig onder gebleven", vond de Armeense Belg. "Uiteindelijk slaag je erin om de gelijkmaker te maken, die wordt afgekeurd."

Dat gebeurde na een tussenkomst van de VAR. Kvet gebruikte immers zijn arm om de bal klaar te leggen voor Nsimba, die binnentrapte. "Ik moet de reglementen nog eens lezen of de uitleg horen van de scheidsrechtersbaas om beter te begrijpen hoe we dat allemaal moeten interpreteren." Milkon legt de bal dus in het kamp van Lardot.

Dender maakte ook nog een geldig doelpunt, goed voor een 1-1-gelijkspel. Enkel in het slot moesten de bezoekers nog vrezen voor een nederlaag. "Op aangeven van de grensrechter werd er een tweede gele kaart getrokken. Dan moet je nog even georganiseerd blijven. Toch hebben we toen ook nog geprobeerd om onze momenten te pakken, ten aanval te trekken en de overwinning proberen binnen te halen."

Milkon vindt dan ook dat Dender zeker een punt verdiende en misschien wel aanspraak maakte op meer. "De uitdaging was zeer groot. Ik ben heel tevreden met wat mijn team heeft neergezet: mentaal, technisch, tactisch en fysiek. Het totaalplaatje klopte." Het zal niet vaak voorkomen dat een coach van de hekkensluiter dit kan zeggen.

Dender haalt eens resultaat tegen ploeg uit linkerkolom

Alleen zijn er overwinningen nodig om Cercle Brugge nog te kunnen inhalen. "Dan moet je proberen om die driepunter te pakken, maar voor het eerst onder mijn leiding pakken we een punt tegen een ploeg uit de top acht." 

