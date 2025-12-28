KV Mechelen-trainer Vanderbiest trekt definitieve conclusie: "Ik hoop dat iedereen het gezien heeft"

Fred Vanderbiest heeft het nu lang genoeg bekeken en trekt een definitieve conclusie. Voor hem is KV Mechelen-aanwinst Mathis Servais voortaan de eerste optie als linkerwingback.

Na de thuiswedstrijd tegen Dender is het voor Vanderbiest zo klaar als een klontje. "Ik hoop dat iedereen gezien heeft dat hij op links veel beter zaken kan bijbrengen dan op het middenveld." Dan hadden we de volgende logische vraag: gaat de coach nog met zijn speler praten om hem hiervan te overtuigen? Servais heeft immers aangegeven dat het op links niet zijn favoriete positie is.

"Ik heb het er met hem al over gehad. We zullen zien of hij mee is in het verhaal. We hebben nu een zestal dagen om de batterijen op te laden. In het begin van de stage zullen we daar mee aan de slag gaan. Je kunt het laatste halfuur zelf wel vergelijken met de eerste zestig minuten", vindt Vanderbiest dat de match tegen Dender voor zich spreekt.

Verwachtingen van tegenstander KV Mechelen

Met Servais op links kunnen er tenminste van één kant puntgave voorzetten komen en daar is anders wel een gebrek aan. Dat zien tegenstanders uiteraard ook. "Ik denk dat Milkon wel verwacht had dat Servais op links ging spelen. Mathis is gekomen als vervanger van Schoofs omdat hij de laatste tijd op die plek speelde. Maar Servais speelde bij de jeugd van Club Brugge ook vaak linkerwingback."

Dender-trainer Milkon grijnsde bij de uitspraken van Vanderbiest en gaf nog wat extra uitleg over de KV Mechelen-speler in kwestie. "Ja, maar hij heeft bij de U18 ook vaak als nummer tien gespeeld in een 4-4-2 met een ruit op het middenveld." In elk geval is het in de ideale wereld van Vanderbiest duidelijk waar hij hem uitspeelt.

Servais gevaarlijk van op de linkerflank

"Hij heeft de drie-vier laatste wedstrijden daar gespeeld en is daar gevaarlijk geweest", aldus de KVM-coach. Zekri zou dan tweede keuze worden. Als Marsa terug fit is, kan die dan ook weer de concurrentie aangaan voor één van de plekjes centraal in de verdediging.