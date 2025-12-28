Terechte kritiek van supporters? KV Mechelen-speler zweert dat het slechts een indruk is

Het hoeft niet te verbazen dat KV Mechelen meer verwacht had van de thuiswedstrijd tegen de rode lantaarn. Een deel van de supporters wil meer inzet zien, maar is dat wel een terechte kritiek?

Het is niet zo dat het heel het stadion luidkeels hetzelfde signaal stuurde, maar vanuit een deel van de tribunes klonk toch de 'bloed-zweet en tranen'-leuze na het puntenverlies tegen Dender. Kortom: een oproep om wat meer het truitje nat te maken. Tussen de 1-0 en de 1-1 nam KVM weinig initiatief, maar had dat wel met inzet te maken?

Tommy St. Jago tracht te verklaren wat zich zaterdagavond Achter de Kazerne heeft afgespeeld. Dacht KV na de vroege 1-0 te snel dat het zijn schaapjes op het droge had? "Ik heb het zelf niet zo aangevoeld, maar ik denk dat het wel van buitenaf zo leek. Dat is iets waar we aan moeten werken. We moeten altijd inzet tonen, ongeacht of we 1-0 voorstaan of niet."

KVM niet op niveau tegen Dender

Dat besef is bij de Nederlander wel aanwezig. Hij moedigt zijn ploegmaats dus aan om dat te doen. Tegelijkertijd zweert hij dat het slechts een indruk is dat het aan de inzet ligt. Volgens hem wordt die indruk snel gewekt als het vereiste niveau niet wordt gehaald. "We hebben kwaliteit genoeg, we hebben het alleen niet laten zien. We acteerden onder ons niveau. Als de kwaliteit er niet is, roep je het over jezelf af."

St. Jago gaf toe dat het zowel voetballend als in de duels onvoldoende was. "We moeten de match sneller doodmaken. We willen liever de 2-0 maken dan de hele tijd de 1-0 te verdedigen. Dat is hoe wij de drie punten willen pakken, en niet door in te zakken en niet meer te durven voetballen." Wellicht is het die laatste aanpak die de fans te vaak menen te zien.

Mechelen hoopt na stage de top 6 veilig te stellen

Mechelen staat wel nog altijd stevig in de eerste zes. "Je hebt het geluk om toch één punt uit te lopen en dat je niet slechts drie punten voorsprong hebt, want we eindigen de wedstrijd ook niet goed genoeg. Op 5 januari vertrekken we op stage naar Spanje en in het tweede seizoensdeel moeten we zo snel mogelijk aan een voldoende aantal punten zien te komen om de top zes veilig te stellen."