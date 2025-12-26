Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

Keisuke Goto als held van STVV en Timothée Nkada als antiheld bij Standard Luik. De één met twee doelpunt en de ander met een domme rode kaart. Verschil moet er zijn. Dat zag je ook op het scorebord want STVV kon met de volle buit terugkeren richting Limburg.

Een vol huis?

De wedstrijd tussen Standard Luik en STVV was volledig uitverkocht. Toch waren er veel lege plaatsen te zien in Sclessin in het begin van de wedstrijd. Dit was een doelbewuste actie van de supporters van Standard Luik. Alles stond klaar, de vlaggen en de trommels, maar de trouwe aanhang bleef de eerste 12 minuten weg.

Ze protesteerden namelijk tegen de nieuwe regels die de Jupiler Pro League en Binnenlandse Zaken willen invoeren voor supporters. Vooral de uitsupporters worden geviseerd in de nieuwe regelgeving die ze willen doorduwen.

Casper Nielsen opent de debatten met een parel van een doelpunt

STVV begon het vurigst en met het meeste drang naar voren aan de partij. Eerst kreeg Ryotaro Ito en nadien Ilias Sebaoui een kans, maar beide zagen hun schot niet tussen de palen belanden. Geleidelijk kreeg Standard Luik meer grip op de partij.

Ze verhoogden de druk en speelden hun favoriete spel, namelijk de tegenpartij het voetballen te ontnemen en zelf met snelle uitbraken proberen voor doel te geraken. Dennis Ayensa ging op snelheid door op rechts, maar hij kon een ploeggenoot niet bereiken.







Het was echter niet lang wachten tot de voorsprong op het bord stond bij de thuisploeg. Casper Nielsen liet nog eens zien wat voor een goede voetballer hij is met een haarfijne traptechniek. De middenvelder kreeg de bal juist buiten de grote rechthoek en haalde precies en verschroeiend uit. Leobrian Kokubo was geklopt want Nielsen schoot de bal prima in de winkelhaak.

Timothée Nkada laat zijn ploeg in de steek

Standard Luik stond klaar om een vrije trap te nemen. Timothée Nkada en Robert-Jan Vanwesemael begonnen elkaar te duwen en bij Nkada ging het licht uit. De aanvaller van Standard Luik sloeg Vanwesemael met de platte hand op het gezicht. De scheidsrechter stond vlakbij en haalde direct de rode kaart boven.

Vanwesemael lag op de grond en het bloed stroomde uit zijn neus. Hij moest verzorging krijgen langs de kant en ook een nieuw shirt aandoen. Terwijl hij naar de zijlijn wandelde kreeg hij van de scheidsrechter nog een gele kaart onder de neus geduwd omwille van het duwen met Nkada.

Het aanvallend voetbal van STVV loonde

STVV had bloed geroken en begonnen voluit te spelen. Dit loonde in de 35ste minuut dankzij de gelijkmaker van Keisuke Goto. Elke speler van de Limburgers die in het aanvallend vlak stond had de bal minstens één keer aangeraakt. Uiteindelijk gaat de bal richting de kleine rechthoek en Ilias Sebaoui legde de bal met het hoofd klaar voor Goto die alleen nog moest afwerken.

STVV ging nadien op zoek naar de voorsprong en Standard Luik probeerde te overleven tot aan de rust. Dit lukte ook en zo gingen we de rust in met 1-1 op het bord.

Standard Luik herstelde het evenwicht

De rust was het moment voor Vincent Euvrard om in te grijpen. Hij bracht Adnane Abid op het veld en zo ging de thuisploeg terug met vier achterin spelen. Dit loonde want Standard kreeg meer grip op de partij. Echte kansen kwamen er echter niet.

De fans van STVV hadden waarschijnlijk verwacht dat hun ploeg verschroeiend uit de kleedkamer gingen komen, maar dat bleef uit. De Limburgers kozen ervoor om rustig te blijven combineren en vooral weinig tot niets weg te geven. Even hadden ze ons allemaal in slaap gewiegd en dan was daar Keisuke Goto.

Keisuke Goto, de spits waar iedere ploeg naar op zoek is

Het is een aanvaller die je dikwijls niet ziet in de partij, maar als hij er moet staan dan staat hij er. Taiga Hata stond nog maar juist op het veld en koos ervoor om de rechterflank af te gaan. Hij dook naar binnen en speelde de bal prima in de voeten van Goto.

De aanvaller twijfelde niet en schoof de bal voorbij Lucas Pirard. De doelman van Standard Luik had meer kunnen doen. Het gezang in de tribunes van Standard verstomde even terwijl het uitvak ontplofte.

Nadien zakte het tempo van de wedstrijd. Standard Luik kon niet meer en hadden met 10 alles gegeven. STVV was tevreden met de drie punten en controleerde de wedstrijd. Zo wonnen de Limburgers met 1-2 en blijft het sprookje duren. STVV staat mooi te blinken op de 3de plek in de Jupiler Pro League en momenteel hebben ze al 14 punten voorsprong op nummer 7, KRC Genk. Alleen een totale inzinking kan ervoor nog zorgen dat de Limburgers Play-off 1 gaan missen.