Datum: 26/12/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20

Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft

Keisuke Goto als held van STVV en Timothée Nkada als antiheld bij Standard Luik. De één met twee doelpunt en de ander met een domme rode kaart. Verschil moet er zijn. Dat zag je ook op het scorebord want STVV kon met de volle buit terugkeren richting Limburg.

Een vol huis? 

De wedstrijd tussen Standard Luik en STVV was volledig uitverkocht. Toch waren er veel lege plaatsen te zien in Sclessin in het begin van de wedstrijd. Dit was een doelbewuste actie van de supporters van Standard Luik. Alles stond klaar, de vlaggen en de trommels, maar de trouwe aanhang bleef de eerste 12 minuten weg. 

Ze protesteerden namelijk tegen de nieuwe regels die de Jupiler Pro League en Binnenlandse Zaken willen invoeren voor supporters. Vooral de uitsupporters worden geviseerd in de nieuwe regelgeving die ze willen doorduwen. 

Casper Nielsen opent de debatten met een parel van een doelpunt

STVV begon het vurigst en met het meeste drang naar voren aan de partij. Eerst kreeg Ryotaro Ito en nadien Ilias Sebaoui een kans, maar beide zagen hun schot niet tussen de palen belanden. Geleidelijk kreeg Standard Luik meer grip op de partij. 

Ze verhoogden de druk en speelden hun favoriete spel, namelijk de tegenpartij het voetballen te ontnemen en zelf met snelle uitbraken proberen voor doel te geraken. Dennis Ayensa ging op snelheid door op rechts, maar hij kon een ploeggenoot niet bereiken. 



Het was echter niet lang wachten tot de voorsprong op het bord stond bij de thuisploeg. Casper Nielsen liet nog eens zien wat voor een goede voetballer hij is met een haarfijne traptechniek. De middenvelder kreeg de bal juist buiten de grote rechthoek en haalde precies en verschroeiend uit. Leobrian Kokubo was geklopt want Nielsen schoot de bal prima in de winkelhaak. 

Timothée Nkada laat zijn ploeg in de steek

Standard Luik stond klaar om een vrije trap te nemen. Timothée Nkada en Robert-Jan Vanwesemael begonnen elkaar te duwen en bij Nkada ging het licht uit. De aanvaller van Standard Luik sloeg Vanwesemael met de platte hand op het gezicht. De scheidsrechter stond vlakbij en haalde direct de rode kaart boven. 

Vanwesemael lag op de grond en het bloed stroomde uit zijn neus. Hij moest verzorging krijgen langs de kant en ook een nieuw shirt aandoen. Terwijl hij naar de zijlijn wandelde kreeg hij van de scheidsrechter nog een gele kaart onder de neus geduwd omwille van het duwen met Nkada. 

Het aanvallend voetbal van STVV loonde

STVV had bloed geroken en begonnen voluit te spelen. Dit loonde in de 35ste minuut dankzij de gelijkmaker van Keisuke Goto. Elke speler van de Limburgers die in het aanvallend vlak stond had de bal minstens één keer aangeraakt. Uiteindelijk gaat de bal richting de kleine rechthoek en Ilias Sebaoui legde de bal met het hoofd klaar voor Goto die alleen nog moest afwerken. 

STVV ging nadien op zoek naar de voorsprong en Standard Luik probeerde te overleven tot aan de rust. Dit lukte ook en zo gingen we de rust in met 1-1 op het bord. 

Standard Luik herstelde het evenwicht

De rust was het moment voor Vincent Euvrard om in te grijpen. Hij bracht Adnane Abid op het veld en zo ging de thuisploeg terug met vier achterin spelen. Dit loonde want Standard kreeg meer grip op de partij. Echte kansen kwamen er echter niet. 

De fans van STVV hadden waarschijnlijk verwacht dat hun ploeg verschroeiend uit de kleedkamer gingen komen, maar dat bleef uit. De Limburgers kozen ervoor om rustig te blijven combineren en vooral weinig tot niets weg te geven. Even hadden ze ons allemaal in slaap gewiegd en dan was daar Keisuke Goto. 

Keisuke Goto, de spits waar iedere ploeg naar op zoek is

Het is een aanvaller die je dikwijls niet ziet in de partij, maar als hij er moet staan dan staat hij er. Taiga Hata stond nog maar juist op het veld en koos ervoor om de rechterflank af te gaan. Hij dook naar binnen en speelde de bal prima in de voeten van Goto. 

De aanvaller twijfelde niet en schoof de bal voorbij Lucas Pirard. De doelman van Standard Luik had meer kunnen doen. Het gezang in de tribunes van Standard verstomde even terwijl het uitvak ontplofte. 

Nadien zakte het tempo van de wedstrijd. Standard Luik kon niet meer en hadden met 10 alles gegeven. STVV was tevreden met de drie punten en controleerde de wedstrijd. Zo wonnen de Limburgers met 1-2 en blijft het sprookje duren. STVV staat mooi te blinken op de 3de plek in de Jupiler Pro League en momenteel hebben ze al 14 punten voorsprong op nummer 7, KRC Genk. Alleen een totale inzinking kan ervoor nog zorgen dat de Limburgers Play-off 1 gaan missen. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 5.58 5
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 14/42 (33.3%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 45' 6.09 5
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 6.55 6
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
Meer statistieken
Dierckx Daan 90' 6.15 6
  • Nauwkeurige passes: 20/30 (66.7%)
Meer statistieken
Mohr Tobias 65' 5.93 6
  • Nauwkeurige passes: 7/17 (41.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco   90' 6.03 7
  • Nauwkeurige passes: 37/48 (77.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Nielsen Casper 88' 7.23 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 5.61 6
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Mehssatou Nayel 65' 5.65 6
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
NKada Timothée A   25' 6.42 3
  • Assists: 1
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Ayensa Dennis 79' 6.25 6
  • Nauwkeurige passes: 9/20 (45%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Bank
Bates David 0'  
Bolingoli Mbombo Boli 25' 6.69 6
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Abid Adnane 45' 6.77 7
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Kuavita Leandre 0'  
René Mitongo 11' 6.26 5
Meer statistieken
El Hankouri Mohamed 2' 6.26  
Meer statistieken
Godfroid Matteo 0'  
Assengue Steeven 25' 5.96 6
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.73 6
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/15 (46.7%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan   45' 6.03 6
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 90' 7.44 6
  • Nauwkeurige passes: 77/81 (95.1%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Musliu Visar 90' 6.93 6
  • Nauwkeurige passes: 89/92 (96.7%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 61' 6.7 6
  • Nauwkeurige passes: 50/57 (87.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 6.49 7
  • Nauwkeurige passes: 61/72 (84.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Yamamoto Rihito   79' 6.47 7
  • Nauwkeurige passes: 41/46 (89.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias A 90' 7.02 6
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Ito Ryotaro 90' 7.2 7
  • Nauwkeurige passes: 83/91 (91.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 90' 7.2 7
  • Nauwkeurige passes: 47/54 (87%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Goto Keisuke ⚽ ⚽ 87' 8.68 8
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Schoten op doel: 2/4
Meer statistieken
Bank
Hata Taiga A 29' 6.42 6
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ferrari Andres 3' 6.56  
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 11' 6.29 6
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Juklerød Simen 34' 6.79 6
  • Nauwkeurige passes: 10/17 (58.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 11' 6.35 5
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 0'  
Herbeleef Standard - STVV

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 0-1 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 27/12 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 27/12 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved