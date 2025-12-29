Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada
Foto: © photonews

Timothé Nkada riskeert een zware sanctie na zijn uitsluiting in de Jupiler Pro League. Het bondsparket heeft een concrete schorsingsvoorstel ingediend, terwijl Standard Luik zich verzet tegen de beslissing.

Incident en wedstrijdverloop

Tijdens de competitiewedstrijd tussen Standard en STVV liep het mis voor Nkada. De aanvaller werd uitgesloten na een onsportieve reactie tegenover Robert-Jan Vanwesemael. Op het moment van de uitsluiting stond Standard nog op voorsprong. Uiteindelijk verloor de ploeg met 1-2.

Het incident leidde tot onmiddellijke aandacht van het bondsparket. De feiten werden beoordeeld en resulteerden in een voorstel tot disciplinaire sanctie.

Sanctievoorstel van het bondsparket

Het bondsparket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft maandag een voorstel geformuleerd. Het stelt een schorsing van drie speeldagen effectief en twee met uitstel voor.

Standard Luik heeft formeel bezwaar aangetekend tegen het voorstel. De club acht de voorgestelde straf disproportioneel en zal zich verweren bij de bevoegde instanties. De zaak wordt verder behandeld via de gebruikelijke procedures.

Reactie en procedure


Het beroep van Standard betekent dat het dossier niet via minnelijke schikking wordt afgehandeld. Er volgt een zitting waarin beide partijen hun standpunten kunnen toelichten. De uitspraak zal bepalend zijn voor de beschikbaarheid van Nkada in de komende weken.

4 reacties
