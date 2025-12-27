Vincent Euvrard verklapt transferplannen van Standard

Voor het eerst sinds zijn komst naar Standard zal Vincent Euvrard tijdens de winterstage begin januari in Portugal normaal gezien met zijn volledige kern kunnen werken. Een element dat de situatie duidelijk verandert voor de T1 van de Rouches.

Nog niet zo lang geleden zat de ziekenboeg bij Standard overvol, maar de voorbije weken is die stilaan leeggelopen. Voor de ontvangst van STVV afgelopen vrijdag waren enkel Marlon Fossey, Josué Homawoo, Hakim Sahabo en Thomas Henry – die deze week op training een lichte enkelverstuiking opliep – niet inzetbaar.

Vier spelers die volgens coach Vincent Euvrard opnieuw bij de groep zullen aansluiten voor de winterstage in Portugal. Dat bevestigde hij na afloop op zijn persconferentie. Voor het eerst sinds zijn komst zal de trainer met een volledig fitte kern kunnen werken. "We hopen vooral niemand meer te verliezen en iedereen gezond te houden. Normaal gezien zullen we straks volledig compleet zijn."

Gevraagd naar de doelstellingen van die stage benadrukte Euvrard in de eerste plaats hoe belangrijk het is om eindelijk met iedereen samen te kunnen werken en op iets langere termijn te bouwen. Daarnaast zullen de Rouches vooral manieren moeten vinden om gevaarlijker te worden in de zestien van de tegenstander.

"Op stage zullen we verder werken in het verlengde van wat we nu al doen. We blijven bouwen op onze basis, met duidelijke verbeterpunten die we kennen. Vooral willen we iedereen recupereren en als groep werken. Dat zal de concurrentie op training verhogen en de samenhang binnen de groep versterken. Bovendien kunnen we daar onze tactische plannen uitwerken in betere omstandigheden, met meer zon."

Vincent Euvrard wil versterking

Wat de wintermercato betreft, gaf Vincent Euvrard toe dat hij graag nog één of meerdere versterkingen zou zien komen, al hoopt hij tegelijk zijn belangrijke spelers tot het einde van het seizoen te behouden. Volgens hem hoeft een beperkt budget geen rem te zijn om zich toch te versterken.



"Onze doelstelling is duidelijk om sterker te worden. Ook met een kleinere enveloppe kun je mooie dingen doen. We hebben niet veel middelen en de wintermercato is altijd lastig, maar we zouden graag twee of drie nieuwe spelers verwelkomen", besloot hij.