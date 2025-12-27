STVV bulkt van het zelfvertrouwen: "Play-off I? Dat kan nog moeilijk fout lopen"

Sint-Truiden zette op het veld van Standard de kers op de taart van een uitstekend 2025. De Kanaries wonnen met 1-2 en blijven zo helemaal meedoen bovenin. Al kreeg het daarbij wel wat hulp van Standard, zag één pion van de Limburgers.

Casper Nielsen bracht Standard na twintig minuten al snel op voorsprong, maar de Rouches werden al even snel herleid tot tien man na rood voor Timothé Nkada. Sint-Truiden maakte daar optimaal gebruik van door nog voor de rust gelijk te maken via Keisuke Goto.

Erop en erover, dachten de Limburgers. Opnieuw Goto zorgde in de tweede helft voor de voorsprong voor STVV en die gaven de Kanaries niet meer uit handen. Met 39 punten uit 20 wedstrijden is STVV aan een straf seizoen bezig.

De rode kaart was het grote kantelpunt

"Er is niet zoveel druk meer gekomen van Standard", oordeelde Wolke Janssens achteraf bij Sporza. "Zij doen zichzelf de das om met die rode kaart, dat is het grote kantelpunt in deze wedstrijd."

"Zij stonden voor, maar met een mannetje minder, tegen wij die zo in vorm zijn. Wij spelen het wel volwassen uit. Daarin zijn we toch maar mooi gegroeid. Play-off I? Dat kan nog moeilijk fout lopen", klinkt het vol zelfvertrouwen.

Lees ook... Vincent Euvrard verklapt transferplannen van Standard›

STVV mag nu even nagenieten van wat het dit seizoen al liet zien. De eerstvolgende opdracht volgt op 18 januari met een thuisduel, tegen OH Leuven. De week daarop trekken de Kanaries dan naar La Louvière.