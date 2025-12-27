Timothé Nkada reageert plots zelf na domme rode kaart

Na zijn rode kaart vrijdag tegen STVV heeft Timothé Nkada zijn excuses aangeboden via Instagram. De Franse aanvaller bracht Standard met zijn fout in een erg moeilijke situatie, wat uiteindelijk leidde tot een nederlaag in een cruciale wedstrijd in de strijd om de top zes.

Standard was vrijdagavond uitstekend aan zijn laatste wedstrijd van het kalenderjaar begonnen. Een heerlijke knal van Casper Nielsen bezorgde de Rouches na een twintigtal minuten de voorsprong, maar een sleutelmoment zette de partij volledig op zijn kop.

Toen Tobias Mohr zich klaarmaakte om een vrije trap te nemen vanaf de rechterkant, raakte Timothé Nkada in de zestienmeter verwikkeld in een duel met Robert-Jan Vanwesemael. Met een slecht gecontroleerde beweging duwde hij de Truienaar weg, die daar een bloedneus aan overhield.

Met tien man verloor Standard gaandeweg de controle over de wedstrijd en moest het uiteindelijk de duimen leggen tegen de Kanaries. Na afloop lieten meerdere Luikse spelers, met onder meer Casper Nielsen en Tobias Mohr, hun ongenoegen blijken over het gedrag van Timothé Nkada.

De excuses van Timothé Nkada

De Fransman nam zaterdag zelf het woord via een bericht op Instagram, waarin hij zijn excuses aanbood. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan de club, de staf, het personeel, mijn ploegmaats en de supporters voor de rode kaart die ik kreeg in de wedstrijd tegen Sint-Truiden. Ik besef volledig dat dit gebaar de ploeg in grote moeilijkheden heeft gebracht. Ik wil mij ook verontschuldigen bij de speler die ik in het gezicht heb geraakt."

"Mijn bedoeling was enkel om hem weg te duwen, zonder enige intentie om iemand pijn te doen. Helaas liep mijn beweging verkeerd af en raakte hij in het gezicht. Ik betreur dit incident ten zeerste en neem er de volledige verantwoordelijkheid voor", schreef Nkada. Maar zoals Vincent Euvrard het na de wedstrijd samenvatte. "De schade is aangericht." Een moment van frustratie dat Standard drie bijzonder kostbare punten kostte in de strijd om de top zes.



Lees ook... Casper Nielsen maakt ploegmaat helemaal af: "Onacceptabel"›