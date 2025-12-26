Analist legt haarfijn uit hoe STVV Ito van de hand moet doen

Analist legt haarfijn uit hoe STVV Ito van de hand moet doen

Stef Wijnants liet in Het Belang van Limburg zijn licht schijnen op de metamorfose van STVV. Hij ging ook dieper in op de transfer van Ryotaro Ito.

STVV klimt snel in het klassement

Na negentien speeldagen staat STVV verrassend in de top drie. Wijnants wijst op de opmerkelijke ommekeer tegenover een half jaar geleden. “Zes maanden geleden balanceerde de club nog op de rand van de degradatie. Om maar te zeggen dat het snel kan keren in het voetbal”, klinkt het.

Hij benadrukt dat de recente versterkingen een grote rol speelden in die vooruitgang. De kern werd tijdig samengesteld, wat volgens hem een verschil maakte. “Nu zie je hoe belangrijk het is voor kleinere clubs om hun kern op tijd klaar te hebben, iets waar STVV de voorbije jaren nooit in geslaagd was.”

Timing en strategische keuzes

Volgens Wijnants zijn de eerste maanden van het seizoen cruciaal voor clubs met beperkte middelen. Hij koppelt dat aan de noodzaak om vroeg stabiliteit te creëren. “Ik hoop dat ze dat bij STVV nu ook blijven onthouden in de komende jaren.”

Met de wintermercato in zicht kijkt hij naar mogelijke uitgaande transfers. Ito, wiens contract afloopt, is volgens hem de meest logische kandidaat. “Zijn contract loopt af en hij wil niet verlengen, dus als ze er nog iets voor willen vangen, dan zal hij nu verkocht moeten worden.”

Lees ook... Keisuke Goto schiet STVV voorbij Standard Luik dat met lege handen achter blijft
En de strategie daarvoor mag duidelijk zijn, aldus de analist. “Liefst aan een buitenlandse club, want in België gaan ze er niet meer dan drie à vier miljoen voor krijgen. Dan kunnen ze hem beter houden voor in Play-off 1, waar hij de club meer kan opbrengen. Want dat STVV zijn plaats in de top zes niet meer gaat afgeven, is ondertussen wel zo goed als zeker.”

