"Hoe gek is dat?" Analist schrikt van wat Genk moet meemaken

Nog zes wedstrijden staan er op het programma in de Jupiler Pro League. Die zullen beslissen wie er uiteindelijk in de Champions' Play-offs geraakt.

Valt Anderlecht nog uit de top zes?

De voorbije weken liet Anderlecht heel wat punten liggen, waardoor er meer en meer gedacht wordt dat zij wel nog eens uit de top zes zouden kunnen vallen. Het is drummen om een plekje bovenaan de klassering te bemachtigen.

Zo zit KRC Genk momenteel nog altijd niet in de top zes. “Racing Genk heeft een zwaarder programma dan Anderlecht, maar bij Genk heb ik een beter gevoel. Hun voetbal is beter dan dat van paars-wit”, is Marc Degryse heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Hayen heeft volgens de analist een goed systeem neergezet bij de Limburgers. “Net voor de rust in de match tegen Anderlecht zag ik twee, drie keer een combinatie tussen Karetsas en Heymans. Van mij mogen ze dat nog meer doen.”

STVV beslist mee over lot van KRC Genk

Op die manier kruipt er meer voetbal in het Genkse elftal, aldus Degryse. “Sor viel goed in, en misschien krijgt ook Steuckers een boost dankzij zijn assist.” Want het zal allemaal nodig zijn: het programma van Genk is zeer zwaar.

Degryse sluit zijn betoog af met een opvallende vaststelling. “Genk moet op speeldag 28 naar Union en krijgt op speeldag 29 STVV op bezoek. Da's lastig, maar met hun voetbal kan play-off 1 wel lukken. Hoe gek is het trouwens dat STVV straks mee kan beslissen over het lot van Racing Genk?”, besluit de analist.