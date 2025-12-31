Ondanks smeekbede: Standard slikt stevige domper uit de bondsgebouwen

Tijdens de competitiewedstrijd tussen Standard en STVV liep het helemaal mis voor Timothé Nkada. In een duel met Robert-Jan Vanwesemael bezondigde hij zich aan een slag en dus kreeg hij prompt een rode kaart onder de neus geschoven.

Timothé Nkada riskeert nog steeds een hele zware sanctie na zijn uitsluiting in de Jupiler Pro League. Het bondsparket had een schorsingsvoorstel van drie speeldagen effectief en twee met uitstel voorgesteld aan Nkada.

Geen bewuste actie van Nkada?

Tijdens de competitiewedstrijd tussen Standard en STVV werd Nkada uitgesloten na een onsportieve reactie tegenover Robert-Jan Vanwesemael. Op het moment van de uitsluiting stond Standard nog op voorsprong met 1-0, maar finaal gingen ze mede door de rode kaart de boot in.

Het Bondsparket wilde streng zijn in zijn schorsing, maar Standard tekende meteen formeel bezwaar aan. Bovendien blijft Nkada zijn onschuld uitschreeuwen: volgens hem heeft hij in de situatie niets bewust verkeerds gedaan.

Nkada nog steeds drie speeldagen geschorst voor Standard

Er volgde een zitting op dinsdag om de zaak ten gronde te belichten. Volgens Sudpresse getuigde Nkada dat hij nooit de bedoeling had om hem in het gezicht te raken. "Ik wilde hem duwen op de borst, maar doordat hij zijn hoofd bewoog was het op zijn hoofd."



Een argumentatie waar het Disciplinair Comité niet in wilde meegaan. Zij spraken een schorsing uit van drie speeldagen effectief én een vierde met uitstel. Standard kan nog een keertje in beroep gaan, maar het ziet er naar uit dat hij na Nieuwjaar een paar weken zal moeten brommen.